Долларовым миллиардером стал сын топ-менеджера «Газпрома»

Состояние нового миллиардера оценивается в 1,6 млрд

Финтех-стартап Revolut завершил очередной раунд привлечения инвестиций, после которого его оценка достигла $6 млрд. Благодаря этому раунду состояние основателя стартапа Николая Сторонского превысит $1,6 млрд.

Основанный выходцем из России Николаем Сторонским финтех-стартап Revolut завершил очередной раунд по привлечению финансирования, следует из данных аналитического агентства PitchBook. По итогам раунда оценка компании увеличится до $6 млрд, уточняет Telegraph.

По словам источника Forbes на венчурном рынке, основатель Revolut Николай Сторонский искал финансирование в конце 2019 года и в результате получил несколько предложений от венчурных фондов.

Доля основателя в компании составляет около 30%, говорили два источника Forbes, знакомые с бизнесом Revolut. Это позволяет оценить состояние Сторонского после завершения раунда примерно в $1,65 млрд.

Revolut в воскресенье отказался комментировать сделку. По данным Telegraph, о результатах нового раунда будет официально объявлено на следующей неделе.

Последняя оценка Revolut датирована апрелем 2018 года — тогда компания после очередного раунда привлечения финансирования была оценена в $1,7 млрд. Состояние самого Cторонского в вышедшем в апреле 2019 года рейтинге 200 богатейших бизнесменов России Forbes оценивал в $500 млн.

Сделка для нового миллиардера

В новом раунде основным инвестором выступает инвестиционная компания Technology Crossover Ventures (TCV), указывает PitchBook. Это первая инвестиция фонда в Revolut, он вложит $150 млн, уточняет Telegraph. На своем сайте TCV отмечает, что инвестировала больше $10 млрд в технологические компании, в том числе в Airbnb, ByteDance, Peloton, Spotify и TripAdvisor.

Revolut также получил деньги от фонда Bond Capital, основанного венчурным инвестором Мэри Микер. Один из существующих инвесторов финтех-стартапа — Ribbit Capital — также принял участие в раунде, следует из данных Pitchbook.

Всего Revolut привлек $500 млн, продав новые акции.

На что Revolut потратит деньги?

О том, что Revolut может получить оценку в $5-10 млрд, в октябре прошлого года со ссылкой на неназванные источники сообщал телеканал Sky News. Канал отмечал, что компания наняла инвестбанк JP Morgan и планирует привлечь £395 млн (около $500 млн) в капитал и £790 млн (около $1 млрд) в виде займа, который в случае получения компанией банковской лицензии в США будет конвертирован в акции.

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О планах привлечь $500 млн Financial Times говорил операционный директор Revolut Ричард Дэвис. Он ожидал, что эти средства будут привлечены еще до наступления 2020-го. Дэвис объяснял необходимость привлечения инвестиций тем, что Revolut стремится «вдвое сильнее вкладываться в рост». В конце сентября компания объявила о партнерстве с Visa, целью которого стало начало работы в 24 новых странах, в том числе в Канаде, Японии, Сингапуре и США.

Revolut основали в 2015 году в Великобритании Сторонский и Влад Яценко. Продукты, которые предоставляет Revolut, могут быть востребованы экспатами или туристами — теми, кому приходится часто оплачивать покупки в иностранной валюте. Это карта и приложение, которые позволяют экономить при конвертации валют при платежах. Карта привязана к нескольким десяткам счетов в различных валютах. В случае, если валюты, в которой проводится платеж, на соответствующем счете не хватает, идет конвертация с другого счета по межбанковскому курсу, который выгоднее, чем курс платежных систем или розничного банка. Весной 2018 года Revolut объявила о планах запустить сервис в России, заключила партнерство с Qiwi, чью банковскую лицензию собиралась использовать. Однако в итоге сервис не запустился в России до сих пор.

Источник: Forbes