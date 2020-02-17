5 причин, почему цифровые фотографии нужно печатать

Раньше родители всегда старались сохранять памятные фотокарточки и бережно хранят их до наших дней. Сейчас век «цифры». Все хранится на съемных носителях, компьютерах, гаджетах, но никак не на бумаге. Ведь это очень удобно: сделал снимок и забыл. Но вдруг случится такая ситуация, что компьютер сломается или вирус удалит все фото, то какая память у вас останется?

Каждый снимок по-своему дорог. Но многие все равно стараются собирать все фотокарточки на цифровых носителях. Ведь несложно обратится к https://ru-cafe.ru, чтобы распечатать пару фотографий и отложить их в альбом.