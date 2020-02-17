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5 причин, почему цифровые фотографии нужно печатать

09:36 17.02.2020
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Вспомните, как приятно листать фотоальбомы и рассматривать себя маленького.

5 причин, почему цифровые фотографии нужно печатать

 Раньше родители всегда старались сохранять памятные фотокарточки и бережно хранят их до наших дней. Сейчас век «цифры». Все хранится на съемных носителях, компьютерах, гаджетах, но никак не на бумаге. Ведь это очень удобно: сделал снимок и забыл. Но вдруг случится такая ситуация, что компьютер сломается или вирус удалит все фото, то какая память у вас останется?

Каждый снимок по-своему дорог. Но многие все равно стараются собирать все фотокарточки на цифровых носителях. Ведь несложно обратится к https://ru-cafe.ru, чтобы распечатать пару фотографий и отложить их в альбом.

  • Сейчас люди фотографируют все и всегда. И чем больше делается фотографий, тем больше забывается. Раньше сделать фото – был праздник. Люди наряжались и готовились к этому событию. А сейчас это происходит настолько часто, что люди порой забывают о сделанных снимках.

  • Для кого-то иметь компьютер – роскошь. Многие даже не пользуются интернетом. Поэтому не всегда родственникам можно скинуть веселую фотографию со дня рождения. Старшее поколение в основном воспринимают только печатные снимки. Они бережно хранят фотоальбомы и стараются сегодня их дополнять.

  • Огромное количество фото сложно хранить на электронных носителях. Они занимают много дискового пространства. Гигабайты различных файлов сложно организовать так, чтобы удобно было их просматривать, чего нельзя сказать об альбомах. Если раньше можно было записать файлы на диск, то сегодня современная техника не имеет слота для чтения дисков.

  • Если вы фотограф или только начинаете этим заниматься, то знаете, как важно печатать снимки. Иногда только после проявки видны какие-то недочеты, пересветы и т.п. На мониторе все это выглядит иначе. Поэтому печатайте и учитесь избавляться от того или иного дефекта.

  • Печать фотографий вполне вдохновляет. Бывает, что вы совсем забываете про то, что было пять лет тому назад. Они все хранятся в просторе компьютерной памяти. Но когда начинаешь задумываться о печати, то не будешь же печатать сотню фото. Тут начинается самый интересный процесс отбора лучших снимков.

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