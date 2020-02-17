Тест-системы от смертельного коронавируса новосибирского «Вектора» получили регистрацию

Напомним, от коронавируса во всем мире умерли более 1700 человек.

Регистрационное удостоверение получила тест-система для выявления РНК коронавируса, разработанная новосибирским Центром вирусологии «Вектор». Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Региональные организации Роспотребнадзора обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, определен алгоритм лабораторной диагностики», — указано в сообщении.

Ранее РБК Новосибирск писал, что с помощью тест-систем можно обнаружить единичные копии вирусов в период от двух до четырех часов. Для диагностики необходимо взять образец из носоглотки человека.

Гендиректор «Вектора» Ринат Максютов также рассказывал, что сотрудники Центра работают над вакциной против коронавируса. Два образца должны пройти первые исследования уже в июне.

Источник: РБК