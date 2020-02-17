В чем прелесть ковров в этническом стиле?

Национальные мотивы в интерьере — это не всегда исключительно местный колорит, ведь выбрать можно абсолютно любую тематику, от индийской до марокканской.

Подобное оформление требует использования множества элементов, включая ковры, без которых обстановка в стиле этно смотрится не оконченной. Они украшают собой убранство помещения и придают комнатам завершенный облик.



ковер

Что изображено на ковре в этническом стиле?

Народные мотивы довольно специфичны. Термин «этно» подразумевает наличие орнаментов, узоров, расцветки, характерной для той или иной местности. Стиль выходит далеко за рамки идентичности.

Нередко он используется для подчеркивания того, что владельцы квартиры или дома любят путешествовать или какое-то время прожили за рубежом. К этническим не относятся американские, европейские направления. Не все азиатские тоже считаются таковыми.

К популярным этническим коврам относят следующие разновидности:

казахские;

африканские;

монгольские;

индийские;

марокканские.

Они не только полностью повторяют принятые у того или иного народа покрытия на пол, но и отличаются непревзойденной красотой. Это стало основной причиной популярности. Особую изюминку этническим коврам на пол придает рисунок, который бывает нескольких вариантов:

крупные или небольшие геометрические узоры, беспорядочно разбросанные либо выстроенные рядами;

изображения анималистических или бытовых зарисовок словно из жизни первобытных людей;

элементы рукоделия — кружево, вышивка, печворк.

Многообразие вариантов позволяет выбрать этнически ковер под определенный стиль. Следует учесть, что достаточно всего нескольких элементов, а не полностью оформленная в том или ином национальном интерьере комната.

Подбор ковра в этно стиле

Напольное покрытие с народными мотивами и узорами прекрасно вписывается абсолютно в любой интерьер. Оно может просто стать акцентным элементом или дополнять собой маску, привезенную из дальней страны, украшающую стену. Никаких подобных ограничений не существует.

Этнические мотивы не выходят из моды уже многие годы. Они прекрасно перекликаются и сочетаются с ультрасовременными вещами и высокими технологиями. Подобные полотна на пол могут подчеркивать этническую принадлежность, самобытность, выполнять исключительно декоративное назначение, но они все смотрятся невероятно красиво, комфортно, уютно.