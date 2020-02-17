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«Ростелеком» поможет отсортировать мусор в Новосибирске

09:56 17.02.2020
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«Ростелеком» в Новосибирске предоставил в аренду муниципальному унитарному предприятию «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ») два мобильных сортировочных комплекса твердых коммунальных отходов (ТКО) «Урал-Сот-3», которые помогут отсортировать мусор для последующей переработки, утилизации или коммерческой реализации.

«Ростелеком» поможет отсортировать мусор в Новосибирске
Срок аренды оборудования по договору составляет 36 месяцев, после этого МУП «САХ» может выкупить комплексы для дальнейшего использования.
«По условиям договора “Ростелеком” будет консультировать специалистов предприятия по вопросам, связанным с корректной работой комплексов, помогать в настройке режима в ходе эксплуатации, — отметил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком». — Мы надеемся, что этот проект в будущем станет частью цифровой системы управления обращения с твердыми коммунальными отходами, которая в том числе предполагает контроль за сбором, вывозом и сортировкой мусора».

Технологичные сервисы «Ростелекома» помогают специализированным предприятиям наладить работу по вывозу ТКО. Например, ударопрочные датчики определяют уровень заполнения контейнеров и отправляют эту информацию в онлайн-систему, которая рассчитывает подходящий маршрут и точное время вывоза мусора. Еще один элемент экосервиса — ГЛОНАСС-трекинг — позволяет видеть маршрут движения мусоровозов, а также анализировать пробег и время работы водителей.
Как подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть на совещании, на котором подвели итоги работы городского департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города за 2019 год, вопрос вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов остается актуальным для города. Поэтому муниципалитет нацелен на дальнейшее развитие МУП «Спецавтохозяйство», которое уже зарекомендовало себя как надежный партнер.
«То, что предприятие “Спецавтохозяйство” развивается — это хорошо. Приобретается новая техника, увеличивается её количество. Это пример успешной работы», — отметил Анатолий Локоть.
Система управления обращения с твердыми коммунальными отходами входит в число базовых мероприятий стандарта «Умный город», который утвердил Минстрой России. В проект включены города с населением свыше 100 тысяч человек, а также все административные центры (около 180 городов). В ближайшие пять лет они станут площадками для внедрения умных технологий по восьми направлениям, включая ЖКХ, городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности.

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