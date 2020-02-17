«Ростелеком» поможет отсортировать мусор в Новосибирске



Срок аренды оборудования по договору составляет 36 месяцев, после этого МУП «САХ» может выкупить комплексы для дальнейшего использования.

«По условиям договора “Ростелеком” будет консультировать специалистов предприятия по вопросам, связанным с корректной работой комплексов, помогать в настройке режима в ходе эксплуатации, — отметил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком». — Мы надеемся, что этот проект в будущем станет частью цифровой системы управления обращения с твердыми коммунальными отходами, которая в том числе предполагает контроль за сбором, вывозом и сортировкой мусора».



Технологичные сервисы «Ростелекома» помогают специализированным предприятиям наладить работу по вывозу ТКО. Например, ударопрочные датчики определяют уровень заполнения контейнеров и отправляют эту информацию в онлайн-систему, которая рассчитывает подходящий маршрут и точное время вывоза мусора. Еще один элемент экосервиса — ГЛОНАСС-трекинг — позволяет видеть маршрут движения мусоровозов, а также анализировать пробег и время работы водителей.Как подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть на совещании, на котором подвели итоги работы городского департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города за 2019 год, вопрос вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов остается актуальным для города. Поэтому муниципалитет нацелен на дальнейшее развитие МУП «Спецавтохозяйство», которое уже зарекомендовало себя как надежный партнер.«То, что предприятие “Спецавтохозяйство” развивается — это хорошо. Приобретается новая техника, увеличивается её количество. Это пример успешной работы», — отметил Анатолий Локоть.Система управления обращения с твердыми коммунальными отходами входит в число базовых мероприятий стандарта «Умный город», который утвердил Минстрой России. В проект включены города с населением свыше 100 тысяч человек, а также все административные центры (около 180 городов). В ближайшие пять лет они станут площадками для внедрения умных технологий по восьми направлениям, включая ЖКХ, городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности.