Модное окрашивание в 2020 году — медовые оттенки, нюд, темный шоколад

Модные цвета волос в 2020 году отличатся разнообразием: любая модница сможет подобрать лично для себя тот оттенок, который лучше всего подчеркнёт её достоинства и скроет недостатки.

Блондинки, держитесь: у вас просто роскошный выбор оттенков, каждый из которых обязательно отыщет свою аудиторию

Холодная зима вот-вот закончится, и это означает, что многие красавцы захотят освежить или даже кардинально изменить свой образ, чтобы весной и летом чувствовать себя на высоте! Модные цвета волос в 2020 году отличатся разнообразием: любая модница сможет подобрать лично для себя тот оттенок, который лучше всего подчеркнёт её достоинства и скроет недостатки.

Разумеется, выбирая цвет волос, нужно обращать внимание не только на модные тенденции: главное, чтобы вам он был «к лицу». Тем не менее, тренды 2020 года настолько разнообразны, что проблем с этим возникнуть не должно.

Самые модные оттенки 2020 года: блонд



Итак, блондинки, держитесь: у вас просто роскошный выбор оттенков, каждый из которых обязательно отыщет свою аудиторию.Пепельный. Отличный выбор для молодых красоток, а вот после пятидесяти лучше быть с пепельными оттенками осторожнее —могут подчеркнуть возраст. Не зря дамы постарше всё-таки закрашивают седину, а не выставляют её напоказ. Но молоденькие особы вполне могут использовать серые оттенки.К слову: используя пепельные оттенки можно окрасить волосы в весьма модной технике с эффектом грязных волос. Да, не удивляйтесь — выглядит это намного лучше, чем звучит!

Льняной. Если у вас так называемый «летний» или «зимний» цветотип, то вполне можно обратить внимание на натуральный оттенок блонда, у которого будет холодный подтон.

К слову: используя пепельные оттенки можно окрасить волосы в весьма модной технике с эффектом грязных волос. Да, не удивляйтесь — выглядит это намного лучше, чем звучит!

Льняной. Если у вас так называемый «летний» или «зимний» цветотип, то вполне можно обратить внимание на натуральный оттенок блонда, у которого будет холодный подтон.

Нюдовый. В 2020 году стилисты рекомендуют смелым модницам подбирать такой цвет волос, чтобы он… сливался с цветом кожи. Идея сама по себе любопытная, и смотрится тоже очень интересно. Подходит такой выбор практически всем девушкам, но если говорить именно о блонде, то лучше всего «нюдовый» будет смотреться на красотках с фарфоровой, светлой кожей.

Сливочный. Здесь и гадать не нужно, почему так называется данный оттенок блонда — он напоминает цвет сливочного масла! Поклонницы «природной» красоты и естественности во всём точно оценят такие оттенки. Стоит учитывать, что у сливочного оттенка тёплый подтон, и он отлично подойдёт обладательницам карих и зелёных глаз.

Также актуальными в 2020 году остаются медовые оттенки, платиновый и пшеничные. Если вы выбираете блонд, то в обязательном порядке учитывайте: уходу за шевелюрой и поддержанию цвета необходимо будет уделять пристальное внимание.

Модный цвет волос весна-лето 2020: русый и чёрный

Пожалуй, русые оттенки никогда не потеряют своей актуальности, и секрета из такого «феномена» никто не делает: натуральность всегда в моде! Сложные техники окрашивания остаются на данный момент в прошлом — а вот монохромное колорирование — в моде!

А вот если говорить о чёрном цвете волос, то нужно выбирать в этом сезоне натуральные оттенки — без «синевы», коричневого подтона и прочих излишеств. Да, такие оттенки были в моде в прошлом году — но сейчас всё изменилось.

Коричневый и медный

В 2020 году в моде будут многочисленные оттенки коричневого и медного, потому если вы являетесь их поклонником — дерзайте!

Тёмный шоколад — название оттенка, который, собственно, напоминает нам о вкуснейшем шоколадном лакомстве. Это очень «богатый» цвет, который сделает любой образ просто роскошным. Правда, позволить себе подобный оттенок могут не все: нужно тщательно подбирать его цветотипу. Лучше всего тёмный шоколад смотрится на девушках со светлой кожей и тёмными глазами.

А вот если вы не хотите прогадать, то есть универсальный оттенок — карамель! Он подходит практически всем, более того — позволяет выглядеть моложе. Его можно сочетать в окрашивании с другими оттенками — получается модно и броско.

Для тех дам, которые желают быть «рыженькими», но не хотят яркий или броский цвет волос, есть отличный вариант: медно-коричневый.

Ещё один приглушённый оттенок рыжего — медно-рыжий. В нынешнем сезоне он находится на пике моды. Замечательно он смотрится не на «очень длинных» волосах — на стрижках средней длины. Впрочем, всё сразу меняется, если природа одарила вас подобным цветом волос с рождения.

Каштановый цвет был и остаётся очень популярным среди шатенок — и это неудивительно! Дело в том, что он универсален и всегда помогает создать элегантный образ. Оттенки его могут быть разными: от светлых до тёмных.

Яркие цвета весна-лето 2020

Но есть дамы, которые предпочитают нестандартные палитры — и это замечательно, поскольку вы сможете оставаться яркими всегда! Правда, у такого выбора есть и обязательства — к примеру, яркие синие или фиолетовые оттенки очень требовательны к коже лица: она должна быть гладкой и ровной.

Фиолетовый цвет не покидает вершину популярности среди ярких оттенков. Его могут наносить как поверх блонда, так и выполнять любую другую технику окрашивания. Вряд ли кто-то удивится, но фиолетовый чаще всего выбирают очень молодые девушки:

Розовый цвет очень хорошо смотрится на волосах разной длины, однако стоит помнить, что он очень требователен. Придётся потратиться не только на окрашивание, но и на хороший уход и поддержание такого необычного цвета.

Красные оттенки также занимают не последние места в импровизированном рейтинге модных цветов волос в 2020 году. Стоит помнить, что красные оттенки также весьма «привередливы», и чаще всего подразумевают яркий макияж.

Модные техники окрашивания в 2020 году

Итак, какие же техники окрашивания будут использовать мастера в этом сезоне чаще всего? Начнём с брондирования. В этой технике окрашивания корни намного темнее, чем кончики, и между ними наличествует плавный переход. Да, брондирование часто ещё называют «окрашивание с эффектом отросших корней».

Шатуш не выходит из моды уже очень долго — и в 2020 году он вновь на пике. Главной «фишкой» шатуша является эффект выгоревших волос. Чаще всего мастера используют для применения данной техники натуральные оттенки.

А вот и ещё одна интересная техника: пиксельная. Такое окрашивание подойдёт, конечно, не всем. Чаще всего его делают те красавицы, у которых ровные и плотные волосы, чтобы вся суть техники была хорошо видна. обходится удовольствие недёшево, а самому мастеру нужно очень сильно постараться — но результат того стоит.

Относительно новой техникой считается окрашивание Splash lights. Она намного более универсальна, чем пиксельное окрашивание, потому её можно использовать на волосах с различной структурой. Splash lights также требует от мастера немало усилий и умений, но зато в результате мы получаем «солнечные блики»:

Омбре не выходит из моды уже не первый год — и в 2020 году он вновь на пике. Правда, в этом сезоне появились и любопытные вариации:

Балаяж также не относится к новинкам, и его главным преимуществом считается то, что техника создаёт эффект выгоревших волос:

Вот такие оттенки и техники окрашивания будут в моде в 2020 году — выбор огромен, не так ли?

Источник: therussiantimes.com