Из горящего гаража выгнала автомобиль его владелица в Бердске

И гараж, и автомобиль получили повреждения. Пожарные рассматривают три версии возгорания: поджог, неосторожное обращение с огнем, короткое замыкание.

За прошедшие выходные пожарные два раза выезжали на пожары

Возгорание гаража произошло днем 16 февраля в ГСК «Геолог» в Бердске.

— Хозяйка открыла гараж и увидела, что помещение все в дыму. Она выгнала автомобиль и позвонила в пожарную часть. По прибытию пожарные обнаружили, что из-за нехватки кислорода огонь прекратился. Но дымившиеся участки все же залили водой. На место вызвали следственно-оперативную группу из полиции, чтобы те отработали версию поджога. Также не исключаются версии короткого замыкания и неосторожного обращения с огнем, — отметил начальник отдела надзорной деятельности по Бердску Николай Степоненков.

Площадь пожара составила 24 квадратных метров. Весь гараж получил повреждения, так как был обшит пластиковыми панелями. Повреждения получил и автомобиль.