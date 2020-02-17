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Выгуливают медведей на видео на дороге для детей жители Марусино

10:31 17.02.2020 Фото: стоп-кадр видео
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В Минприроды НСО заявили, что ничего опасного в таком соседстве нет.

Выгуливают медведей на видео на дороге для детей жители Марусино
Люди боятся медведей

В конце прошлого года активисты #ОНФ54 выезжали по обращению жителей с. Марусино о выгуле медведей в опасной близости от дороги, по которой регулярно ходит люди, в том числе, школьники. Обращение по данному факту было направлено в министерство природных ресурсов и экологии.
В результате мы получили ответ о том, что следов выгула не обнаружено. А уже на следующий день — это видео. Люди, которые едут на фотосессию — делают это осознанно. А люди, которые вынуждены круглосуточно находиться в таком соседстве — заложники чьих-то коммерческих интересов и бездействия чиновников.

Источник: ОНФ по Новосибирской области

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