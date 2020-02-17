Выгуливают медведей на видео на дороге для детей жители Марусино

Люди боятся медведей

В конце прошлого года активисты #ОНФ54 выезжали по обращению жителей с. Марусино о выгуле медведей в опасной близости от дороги, по которой регулярно ходит люди, в том числе, школьники. Обращение по данному факту было направлено в министерство природных ресурсов и экологии.

В результате мы получили ответ о том, что следов выгула не обнаружено. А уже на следующий день — это видео. Люди, которые едут на фотосессию — делают это осознанно. А люди, которые вынуждены круглосуточно находиться в таком соседстве — заложники чьих-то коммерческих интересов и бездействия чиновников.

Источник: ОНФ по Новосибирской области