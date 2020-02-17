Ремонтировать ямы на дорогах Бердска поручил губернатор Травников

Андрей Травников поручил усилить уборку снега с крыш

Ямочный ремонт городских и межмуниципальных дорог необходимо начинать уже сейчас, не дожидаясь наступления весны, температурный режим позволяет. Губернатор Андрей Травников во время оперативного совещания 17 февраля обратил внимание глав муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, специалистов регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства на необходимость оперативного ремонта дорожного полотна. Существующие сегодня технологии позволяют проводить его до снижения температур вплоть до -15°C.

«Когда я езжу по дорогам и Новосибирска, и прилегающих населенных пунктов за границами столицы региона, везде вижу растущие ямы. Уважаемые главы, хочу напомнить тем, кто не знает: ямочный ремонт можно вести и зимой. Сегодня есть прекрасные технологии, которые позволяют проводить такой оперативный ремонт дорожного покрытия до температур вплоть до -15°C. У нас почему-то эта практика не распространена. Очевидно, мы будем ждать, пока ямы дорастут до критичных и в мае займёмся ремонтом? Работы эти недорогие, оборудование доступно любому, даже небогатому муниципалитету. Требуется просто организовать эту работу. Просьба обратить на это внимание», — поставил задачу Губернатор.

Также глава региона поручил главам городов и муниципальных районов, специалистам ГЖИ усилить работу по очистке кровель от снега и льда, по надлежащему контролю за исполнением управляющими компаниями и собственниками зданий обязательств по проведению снегоочистительных работ.

Источник: Правительство Новосибирской области