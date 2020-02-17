С 17 февраля 2020 года родители при разводе будут обеспечивать ребенка жильем

Суды смогут обязать родителей, которые после развода проживают отдельно от ребёнка, нести дополнительные расходы на оплату жилья для своего сына или дочери. Это следует из новой редакции одного из положений Семейного кодекса, которое вступает в силу 17 февраля.

Родителей обяжут оплачивать жилье детям

Суды смогут обязать родителей, которые после развода проживают отдельно от ребёнка, нести дополнительные расходы на оплату жилья для своего сына или дочери. Это следует из новой редакции одного из положений Семейного кодекса, которое вступает в силу 17 февраля.

В частности, отсутствие у ребёнка жилья, пригодного для постоянного проживания, станет ещё одним исключительным обстоятельством для того, чтобы суд мог обязать каждого из родителей понести дополнительные расходы.

Как и раньше, среди таких обстоятельств также перечисляются тяжёлая болезнь или увечье несовершеннолетнего ребёнка или нетрудоспособного и нуждающегося взрослого ребёнка, а также необходимость оплаты сиделки для него.

Источник: pnp.ru