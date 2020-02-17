В супермаркеты позвала скульптура «Родина — мать» с жирафами возмущенных жителей Волгограда

Странный коллаж убрали

Громкий скандал разгорелся в Волгограде, где «Родина- мать» теперь зовет в магазин. Мемориальная скульптура, посвященная героям Сталинградской битвы, стала частью рекламной кампании популярной сети супермаркетов.

На сервисе по доставке еды изобразили странный коллаж. В его центре — как раз «Родина-мать», у которой в руке лимон. Позади жирафы держат пакеты с продуктами, а рядом жук-скарабей и огромный ком с местной арт-инсталляции.

Вся эта композиция, видимо, должна стимулировать покупательский спрос среди жителей.

После массового возмущения коллаж убрали, сославшись, что компания-подрядчик не согласовывала проект.

Источник: РЕН ТВ