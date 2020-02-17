Вызывает рак большое число половых партнеров

Люди, у которых в течение жизни было более десяти половых партнеров, чаще становятся жертвами онкологических заболеваний.

Современной науке мало что известно о корреляции между числом партнеров и здоровьем

Люди, у которых в течение жизни было более десяти половых партнеров, чаще становятся жертвами онкологических заболеваний. Так считают авторы исследования, опубликованного на страницах издания BMJ Sexual & Reproductive Health.

Ученые из Университетского колледжа Лондона (Великобритания), Венского медицинского университета (Австрия) и ряда научных учреждений других стран предположили, что у людей с большим числом сексуальных партнеров чаще фиксируются заболевания, которые передаются половым путем. Этот фактор может приводить в том числе и к развитию рака.

Авторы исследования говорят, что если предположение подтвердится, то данные о числе половых партнеров можно будет использовать для скрининга онкологических болезней. Ученые, при этом, подчеркивают, что современной науке мало что известно о корреляции между числом партнеров и здоровьем.

«Мы сделали предположение на основе данных, полученных из результатов лонгитюдного исследования старения ELSA. Речь идет о проекте, который проводился в Великобритании с 2002-го года — участники исследования отчитывались в том числе и о количестве половых партнеров. Между числом партнеров и вероятностью развития рака есть четкая связь, но мы пока не знаем, чем конкретно она объясняется. Возможно, все дело в том, что люди с большим числом партнеров чаще пренебрегают принципами ЗОЖ», — отмечают исследователи.

Источник: Planet Today