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Плюсовая температура и мокрый снег идут в Бердск

16:15 17.02.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Синоптики прогнозируют метели, усиление ветра и гололёд.

Плюсовая температура и мокрый снег идут в Бердск
Потепление продержится до конца недели

Усиление ветра, гололёд, и оттепель прогнозируют синоптики в Бердске, об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

По данным ведомства, в ночь на вторник, 18 февраля, температура составит -11…-19 градусов, днем -3…-8 градусов, метель, гололёд.

В ночь на среду, 19 февраля, столбик термометра покажет -7…-12 градусов, днем -1…-6 градусов, метели, мокрый снег.

В ночь на четверг, 20 февраля, температура составит -5…-10 градусов, днем -4…+1 градус, мокрый снег.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», в ночь на вторник, 18 февраля, температура составит -8 градусов, днем -3 градуса, небольшой снег.

В ночь на среду, 19 февраля, столбик термометра покажет -4 градуса, днем -4 градуса, небольшой снег.

В ночь на четверг, 20 февраля, температура составит -4 градуса, днем -1 градус, мокрый снег.

По данным сервиса «Gismeteo», в ночь на вторник, 18 февраля, температура составит -7 градусов, днем -5 градусов, метель, гололёд.
снегопад.

В ночь на четверг, 20 февраля, температура составит -4 градуса, днем -1 градус, мокрый снег.

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