Эпидпорог ОРВИ превышен: свободное посещение без оплаты питания объявили детсады в Бердске

Приказано не допускать в учреждения детей и сотрудников с признаками ОРВИ.

Одна группа в детсаду «Дельфин» будет пустовать из-за ОРВИ до 21 февраля

Приостановлена образовательная деятельность из-за превышения заболеваемости ОРВИ в группе детсада №2 «Дельфин» на этой неделе в Бердске.

Что касается других образовательных учреждений, где были закрыты группы и классы из-за вспышки вируса, то большинство из них уже выходят на учебу, отметила начальник управления образования и молодежной политики Жанна Тузова. Это группа в детсаду «Искорка», начальная школа в СОШ №8, два класса в лицее №7.

На этой неделе выйдут на занятия группа в детсаду «Искорка», класс в лицее №7, четыре группы в детсаду «Дельфин».

Чтобы сократить количество заболеваний ОРВИ детсады выпустили внутренние приказы о свободном посещении детей. Например родители детсада №12 рассылают такой приказ в группе в WhatsApp. Из него следует, что объявлено свободное посещение детей детсада без оплаты питания с 14 по 21 февраля. Будет усилена дезинфекция в помещениях с применением кварцевания. Приказано не допускать в учреждение детей и сотрудников в признаками ОРВИ.

Напомним, эпидпорог заболеваемости ОРВИ в Бердске превышен. Горбольница объявила карантин: введен масочный режим и ограничено посещение пациентов больницы.