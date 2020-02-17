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Избили за грубость врача и попали видео двое в Карачаево-Черкесии

16:30 17.02.2020 Фото: стоп-кадр видео
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Мужчина накинулся на врача и начал его избивать ногами.

Избили за грубость врача и попали видео двое в Карачаево Черкесии
Избиение врача попало на видео

Пациенты избили врача в больнице в Карачаево-Черкесии за грубость, сообщает портал Screen-ad.

На кадрах видно, как в больницу пришел мужчина на костылях и его сопровождающие. Около стойки регистратуры стоял врач, который не сразу обратил внимание на пациентов.

Позже между врачом и сопровождающим больного произошел конфликт, в результате которого мужчина накинулся на врача и начал его избивать. Пациент на костылях попытался разнять дерущихся, однако упал на пол.

По данным местных СМИ, причиной конфликта стали грубые ответы врача. Обстоятельства выясняются.

Источник: РЕН ТВ

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