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Мотали по больницам: 2-летняя девочка умерла от странной болезни в Новосибирске

15:52 17.02.2020 Фото: tass.ru
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Сначала девочке поставили диагноз «сахарный диабет», но в итоге она умерла от другой загадочной болезни.

Мотали по больницам: 2 летняя девочка умерла от странной болезни в Новосибирске
Следователи возбудили уголовное дело

Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По данным следствия, 20 января 2020 года 2-летняя девочка была экстренно госпитализирована бригадой скорой медицинской помощи в «Детскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи», где ей поставили диагноз «сахарный диабет» и в госпитализации отказали, направили для лечения в другую детскую больницу.

20 января 2020 малолетняя умерла в медицинском учреждении от другого заболевания, диагноз которого при поступлении не установили.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следователем проводится сбор медицинских документов, необходимых для назначения комиссионной судебно-медицинской экспертизы, расследование продолжается.

Источник: Следственный комитет по Новосибирской области

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