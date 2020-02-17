Мотали по больницам: 2-летняя девочка умерла от странной болезни в Новосибирске

Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
По данным следствия, 20 января 2020 года 2-летняя девочка была экстренно госпитализирована бригадой скорой медицинской помощи в «Детскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи», где ей поставили диагноз «сахарный диабет» и в госпитализации отказали, направили для лечения в другую детскую больницу.
20 января 2020 малолетняя умерла в медицинском учреждении от другого заболевания, диагноз которого при поступлении не установили.
В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Следователем проводится сбор медицинских документов, необходимых для назначения комиссионной судебно-медицинской экспертизы, расследование продолжается.