Мотали по больницам: 2-летняя девочка умерла от странной болезни в Новосибирске

Сначала девочке поставили диагноз «сахарный диабет», но в итоге она умерла от другой загадочной болезни.

Следователи возбудили уголовное дело

Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По данным следствия, 20 января 2020 года 2-летняя девочка была экстренно госпитализирована бригадой скорой медицинской помощи в «Детскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи», где ей поставили диагноз «сахарный диабет» и в госпитализации отказали, направили для лечения в другую детскую больницу.

20 января 2020 малолетняя умерла в медицинском учреждении от другого заболевания, диагноз которого при поступлении не установили.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следователем проводится сбор медицинских документов, необходимых для назначения комиссионной судебно-медицинской экспертизы, расследование продолжается.

Источник: Следственный комитет по Новосибирской области