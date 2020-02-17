Извинились за назвавшего гражданских жен «бесплатными проститутками» священника в РПЦ

Заявление прозвучало в защиту традиционных ценностей

Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова протоиерея Димитрий Смирнова, сравнившего гражданских жен с «бесплатными проститутками».

Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи Смирнов сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками». В РПЦ заявили, что его слова не были призваны оскорбить кого-то, хотя, возможно, были «излишне острыми».

«Протоиерей Димитрий Смирнов нередко позволяет себе эпатажные высказывания, оскорбительные для женщин. Делает он это, как я полагаю, из благих побуждений, желая привлечь внимание общественности к теме защиты брака и семьи. Однако получается не всегда удачно. Приношу свои извинения тем многочисленным женщинам, которые почувствовали себя оскорбленными очередным эпатажным высказыванием священника», — сказал митрополит Иларион.



Он напомнил, что Церковь относится уважительно к бракам, которые официально зарегистрированы в ЗАГС, о чем говорится и в «Основах социальной концепции РПЦ».Говоря о незарегистрированном сожительстве мужчины и женщины, он признал, что «в таких союзах женщина нередко оказывается слабым звеном, особенно если мужчина состоятелен».

«Она вступает в такой союз в надежде на то, что мужчина в дальнейшем его зарегистрирует. А мужчина не хочет его регистрировать, чтобы не рисковать своими деньгами, которых он лишится в случае, если женщина его покинет. Громкие истории разводов богатых мужчин, при которых они теряют едва ли не половину своего состояния, у всех на слуху. Проблема требует комплексного подхода и вдумчивого обсуждения, в ходе которого необходимо тщательно подбирать слова, чтобы они не звучали оскорбительно», — заключил архиерей.

Источник: РИА Новости





