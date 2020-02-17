Проверку частного сектора из-за неплательщиков проведет КБУ Бердска

Людям можно отправить сканы документов по почте или же принести копии лично.

Выездные проверки пройдут 1 мая

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», Правилами холодного водоснабжения и водоотведения» (утв. постановлением правительства от 29.07.2013 № 644), «Правилами организации теплоснабжения» (утв. постановлением правительства от 08.08.2012 № 808), с целью установления фактов самовольного подключения и бездоговорного пользования коммунальными ресурсами (вода, водоотведение, тепловая энергия), МУП «КБУ», как гарантирующий поставщик проводит массовую актуализацию информации о своих потребителях, в рамках которой проводится ревизия договоров, заключенных с собственниками индивидуальных жилых домов. Так в связи с выявленными в 2019 году фактами незаконного потребления коммунальных ресурсов, поставляемых МУП «КБУ», в пользу предприятия по решению суда было взыскано около 21 млн. рублей.

Напомним, что уведомлять ресурсоснабжающую организацию об изменении сведений об абоненте, которые могут повлиять на исполнение договора – это обязанность самого абонента. МУП «КБУ» рекомендует всем абонентам, являющимся собственниками индивидуальных жилых домов, актуализировать данные по договорам с МУП «КБУ» в срок до 30.04.2020 г., а если таковых нет, обратиться за их заключением.

Как подать данные:

1. Отправить сканы документов в электронном письме по адресу dogovor@bktrest.ru

2. Лично посетить и предоставить копии документов в МУП «КБУ» по адресу: город Бердск, ул. Промышленная 1 корпус 2, кабинет №17. Для вашего удобства открыта предварительная запись на прием по тел. 56-1-57, внутренний номер сотрудника 178.

Список документов:

· Паспорт собственника дома (первая страница и страница прописки)

· Документ, подтверждающий право собственности на дом и землю (Свидетельство либо выписка из ЕГРН)

· Выписка из домовой книги с данными о проживающих и (или) справка из УФМС о зарегистрированных в ИЖД

· Технический паспорт на жилой дом

· Акты допуска и паспорта (либо свидетельства) установленных приборов учета

· Технические условия на подключение (при наличии) и договор на подключение, заключенный с МУП «КБУ» (МУП «Бердский водоканал», ООО «ПСХ- Энергия», ООО «Тепловые сети-Сервис»)

· Схема прокладки сетей, выданных в МКУ УКС г.Бердска (запросить можно по адресу ул.Свердлова, 18)

· Анкета абонента (можно скачать по ссылке: Анкета_абонента)

При отсутствии заключенного договора на потребляемые коммунальные ресурсы необходимо лично обратиться в договорной отдел МУП «КБУ» по адресу: город Бердск, ул. Промышленная 1 корпус 2, кабинет №17. Есть предварительная запись на прием по телефону 56-1-57, внутренний телефон сотрудника 178.

Заключить договор на подключение к воде (теплу, водоотведению) можно в МУП «КБУ» по адресу: город Бердск, ул. Промышленная 1 корпус 2, кабинет №.21. С графиком работы специалиста по заключению договоров на подключение, а также с перечнем документов, необходимых для заключения договора на подключение можно ознакомиться на сайте МУП «КБУ» в разделе «Подключение» или получить консультацию по тел. 56-1-57, доб.202.

ВНИМАНИЕ! Если на момент проведения выездной проверки, запланированной с 01.05.2020 года, у абонента не будет заключен договор на потребляемые коммунальные ресурсы, надлежащим образом оформлено подключение к сетям МУП «КБУ», либо будут выявлены расхождения между данными, предоставленными при заключении договора и фактическими данными, установленными в ходе осмотра, к потребителям коммунальных услуг будут применены штрафные санкции, возможно отключение от услуг с последующим взысканием причиненных предприятию убытков, в т.ч. начисление за потребляемые ресурсы по сечению трубы.

Источник: МУП «КБУ»