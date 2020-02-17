Список репрессированных за веру священников и мирян опубликовал музей храма на Святом источнике на месте лагеря ГУЛАГА

В список включены репрессированные за религиозные убеждения в 1918-1950 годах священнослужители и миряне Русской Православной Церкви. Репрессированные не только жители Новосибирской области, но и те, кто отбывал наказание на данной территории.

Музей репрессий создан на месте самого жестокого искитимского лагеря ГУЛАГА

9 февраля 2020 года, в день памяти Новомучеников и исповедников Церкви Русской, на сайте музея храма на Святом источнике опубликован список пострадавших за веру в Новосибирской области священнослужителях и мирянах – http://orthmuseum.ru/repressirovannye.

В помещении храма в честь Новомучеников и исповедников Церкви Русской на Святом источнике Искитимского района в мае 2019 года был открыт музей, посвященный гонениям на Церковь и политическим репрессиям ХХ века в нашей стране. Одной из задач работы музея мы видим в сборе сведений и рассказе о людях, пострадавших за веру, и создании единого мартиролога для поминовения за богослужением и молитве.

В список включены репрессированные за религиозные убеждения в 1918-1950 годах священнослужители и миряне Русской Православной Церкви. Репрессированные не только жители Новосибирской области, но и те, кто отбывал наказание на данной территории.

В дальнейшем планируется представить список пострадавших за веру на территории всей Западной Сибири. Перечень был сформирован на основе изучения материалов следственных дел, открытых архивных источников и с использованием имеющихся публикаций.

Пока список состоит из 459 имен и составлен в алфавитном порядке. О каждом священнослужителе и мирянине собраны биографические справки, в которых указаны места служений, образование и награды, биографические и семейные данные, дата рождения и смерти. Обозначены случаи уклонения в обновленческий или иной раскол. Это наиболее полный список за вышеназванный период с указанием архивных и иных источников. Пока можно прочесть справочную информацию о 60 священнослужителях, но каждый день мы будем раскрывать сведения о всех из данного списка.

Если в ваших архивах имеется дополнительная информация о клириках и мирянах Новосибирской области, Западной Сибири, пострадавших за веру в 1917-1950 годах, то мы просим поделиться с нами этими сведениями.

Репрессированные за веру в ХХ веке священнослужители и миряне на территории Новосибирской области

Агафонов Николай Алексеевич – протоиерей

Адрианов Н. А.

Акципетров Василий Андреевич – священник

Александров Гурий Александрович — псаломщик

Алексеев Захар Кузьмич

Алексеева Ксения

Андреев Дмитрий Михайлович

Андреев Михаил Прокопьевич

Андронов Феодор Максимович

Анохин Кузьма Алексеевич – священник

Анохин Степан Михайлович

Ануфриев Порфирий – священник

Аполлонов Петр Павлович – «служитель религиозного культа»

Аристархов Иоанн Михайлович – «бывш церк. служащий»

Аристов Александр Павлович – протоиерей

Артамонов Антоний Гаврилович – священник

Артюхов Иоанн Трофимович – священник

Архангельский Иннокентий Васильевич – протоиерей

Астафьев Тимофей Яковлевич – «служитель церкви»

Афанасьев Николай Львович – протоиерей

Ацеров Григорий Петрович – священник

Ацерова Александра

Бальва Александр Иванович – иерей

Бальва Иоанн Васильевич – протоиерей

Баннов Василий Степанович – церковный староста

Баранов Ануфрий Кузьмич

Бархатный Иннокентий Васильевич – священник

Бахаревский Петр Капитонович – протоиерей

Безбородов Григорий Макарович – «служитель религиозного культа»

Безобразов Григорий – священник

Белашов Михаил Федосеевич – «служитель религиозного культа»

Белоусов Иоанн Максимович – церковный сторож

Белошапкин Евфимий Ананьевич – протодиакон

Бельский Анатолий Николаевич – священник

Беляев Виктор Александрович – протоиерей

Беляев Вячеслав Евгеньевич – протоиерей

Бердников Василий – диакон

Бердников Василий Михайлович – протоиерей

Березовский Илия Яковлевич – священномученик

Бирюков Андрей Матвеевич – священник

Бирюков Семен Яковлевич – священник

Богатов (Богатых) Иоанн Михайлович – священник

Боголюбов Георгий Павлович – священник

Боголюбов Иоанн Петрович протоиерей

Бокшанов – священник

Ботанин Анемподист Филиппович – псаломщик

Бочаров Савелий Петрович

Бреев Александр Михайлович – священник

Бровченко Павел Евдокимович – священник

Брусянов Димитрий Михайлович – протоиерей

Будкинов Василий – диакон

Будяковская Анастасия Алексеевна

Будяковский Трофим Иосифович

Вавилов Василий Иванович – протоиерей

Вагайцев Петр Тимофеевич

Валов Николай Иванович – священник

Василевский Иоанн Дмитриевич – священник

Василия Костылев – священник

Васильев Александр Николаевич – священник

Васильев Порфирий Афанасьевич – священник

Васильев Фома Васильевич – священник

Ващенко Акулина

Ващенко Григорий

Введенский Александр Петрович – «обновленческий» епископ

Венцов Андрей Акимович – священник

Викулов Протасий Степанович – священник

Виноградов Георгий Павлович – священник

Виноградов Константин Федорович – священник

Виноградов Михаил Александрович – священник

Винокуров Павел Иванович – священник

Волков Никандр Иванович – священник

Волосков Георгий Дмитриевич – священник

Вольмюллер Лидия Августовна

Воробьев Михаил Сергеевич – «служитель религиозного культа»

Воробьев Николай Степанович – священник

Воронин Феодор Леонтьевич – священник

Воронов Павел Кузьмич

Выхованец Василий Дмитриевич – священник

Вятчинин Василий Григорьевич – протоиерей

Гаврилко Роман Демьянович – священник

Гаврилов Георгий Иванович

Гамеля Георгий Николаевич – священник

Ганус Яков Гаврилович – Псаломщик

Гаркуш М.С. – псаломщик

Гахова Елизавета Андреевна

Гевлич Павел Васильевич – учитель церковно–приходской школы, псаломщик

Георгиевская Вера

Георгиевская Екатерина

Георгиевский Василий – священник

Герасцин Иван Михайлович

Гермаш Архип Леонтьевич – церковный староста

Геряев Иван Артемович – Псаломщик

Геряева Матрена

Гирсамов Иоанн Константинович – священник

Гладышев П. А.

Гнилокишко Влас Степанович

Гоголушко Василий Митрофанович – священник

Горбушин Михаил Яковлевич – протоиерей

Григорьев Вениамин Иванович – священник

Гринюк Петр Андреевич

Гришин Феодор Иванович – священник

Гурьев Григорий Григорьевич

Давыдков Роман Данилович

Дарчук Аникей Игнатьевич

Дегтяренко Николай Федорович – священнослужитель

Демин Александр Иванович – протодиакон

Денисов Филипп Андреевич – диакон

Дзюба Елена Васильевна

Дзюба Тамара Васильевна

Дмитраков Тит Арсентьевич – мирянин келейник архиепископа Никифора

Дмитриев Петр Андреевич – священник

Дмитриевский Владимир Владимирович – священник

До 40 священников – казненных вблизи села Волчанка Доволенского р–на, начало 20-х, возможно, 30–х гг.

Доброхотов Николай Сергеевич – священник

Дорожкша Евдокия Николаевна – член церковного совета

Дроздовский Роман Никитич – член церковного совета

Дубовцев Константин Григорьевич – секретарь церковного совета

Дубровская Клавдия

Дубровский Всеволод – священник

Дудин Сергей И. – диакон

Дуплев Василий Трифонович – священник

Дуплев Павел Филиппович – священник

Евстигнеев Иоанн

Евстигнеева Ирина

Евфимий (Лапин Евгений Николаевич) – епископ

Егоров Василий – священник

Екшибаров Василий Иванович – священник

Ельчанинов Василий Евпалович – священник

Ерлексов Михаил Яковлевич – священник

Ермолов Николай Алексеевич – протоиерей священномученик

Ефимов Ефимий Степанович

Ефимов Феодор Антонович – священник

Ефимова Александра Андреевна

Жерновков Семен Иванович – священник

Жерновкова Таисья Семеновна

Живенко Феодор Никитич – «служитель религиозного культа»

Завадовский Николай Яковлевич – протоиерей

Замятин Петр Иванович – сторож церкви

Земляницын Михаил Алексеевич – священник

Зенков Илларион Ульянович – священнослужитель

Зернов Василий Дмитриевич – священник

Злобин Александр Александрович – священник

Знаменский Никифор Дмитриевич

Знаменский Яков Дмитриевич

Иванов Иоанн Павлович – священник

Иванова Прасковья Кондратьевна

Иванюк Денис

Ивашенков Тимофей Максимович – церковный староста

Ивкин Андрей Афанасьевич – член церковного совета

Игуменов Афанасий Филиппович – председатель религиозной комиссии

Игумнов Василий – священник

Ильин Аполлон Александрович – священник

Ильинский Иосиф Львович – священник

Кабашев Карп Антонович – церковный староста

Казанцев Матфей Иванович – священник

Каминский Петр Александрович – «служитель религиозного культа»

Канищев Андрей Филиппович – псаломщик

Каратаев Димитрий Лаврентьевич – священник

Карнюхина (Корнюхина) Домна Порфирьевна

Катаева Клавдия – псаломщица

Григорий Катков – священник

Кашин Алексей

Кашин Емельян Степанович

Кашина Анна

Кидалашев (Кидолашев) Филипп Иванович – иеромонах

Кикин Александр Дмитриевич – протодиакон

Кикин Иннокентий Арсеньевич – священник священномученик

Киндер Иван Федорович

Кириллов Антоний – священник

Киселев Александр Емельянович – псаломщик священник

Киселев Нестор Борисович

Китаев Петр Яковлевич

Клепиков Иван Семенович

Клецких–Сопина Ефросинья Петровна

Кобзев Василий Петрович – «служитель религиозного культа»

КобцевТимон Андреевич – священник

Ковалева–Галушкина Анна Яковлевна

Коваль Матрена

Конин Павел Сергеевич – священник

Колотаев Василий Александрович – «служитель религ. культа»

Колченко Филипп Перфильевич – церковный староста

Команов М.Н.

Комаров Гавриил Михайлович

Конин Павел Сергеевич – священник

Коновалов Исаак Антонович – священник

Копина (м.б. Коншина ? м.б. Копшина?) Степанида Дмитриевна

Копылов Илия Кондратьевич – священник

Коротаев Димитрий Лаврентьевич – «служитель религиозного культа»

Косырев Григорий Никитич – священник

Коченгин Петр Степанович – священник

Кочкин Дмитрий Семенович – церковный староста

Кошкидько Григорий Трофимович – священник

Кравченко Митрофан – псаломщик

Краев Иван Андреевич

Красноперов Василий Петрович – священник

Крылов Владимир Федорович

Кубасов Глеб Евгеньевич – «служитель религиозного культа»

Кувшинов Андрей Никифорович – церковнослужитель

Кумачев Карп Иванович – священник

Куминов Иоанн Иванович – священномученик

Курков Василий Андреевич – протоиерей

Кутьмин Игнатий Николаевич – священник

Лавров Виктор Александрович – протоиерей

Лавров Михаил Валерьянович – священник

Лаптев Григорий Филиппович – священник

Лаптев Мартиниан Владимирович – церковный староста

Лебедев Александр Григорьевич – дьякон

Лебедев Гавриил Никанорович – протоиерей

Левин Алексей Маркович

Лепоринский Рафаил Павлович – священник

Летвин Лаврентий Федорович

Леус Иосиф Васильевич

Лешин Иоанн Сергеевич – священник

Лешин Михаил Иванович – священник

Ливанов Иосиф (Иннокентий Алексеевич) – игумен, затем архимандрит

Литвинов Демьян (Дамиан) Алексеевич – сторож

Лобанов Андрей Егорович

Ломов Иоанн Андреевич – священник

Луканин Сергей Иванович – протоиерей

Лучкин Петр Иванович – священник

Лыткин Павел Федорович – регент

Магницкий Иоанн Васильевич – священник

Мазаев Ермил Семёнович – иерей

Мазаев Иаков (Яков) Семенович – священник — обновленец

Макаров Василий Федотович – «служитель религиозного культа»

Максимцев В. – монах

Малыгин Иван Алексеевич

Мансуров Зариф Гарифович

Мануйленко Петр Гаврилович – священник

Мануйлов Яков Дмитриевич

Мартынов Иван Архипович

Мартынов Илья Иванович

Мартынов Петр Иванович

Маслов Сергий Григорьевич – священник

Маслянников Василий – псаломщик

Матросов Иоанн Герасимович – «служитель религиозного культа»

Матузков Петр Александрович – священник

Матушкин Виктор Дмитриевич

Матушкин Дмитрий Герасимович

Махнев Симеон Степанович – священник

Медведев Феодор Максимович – церковный староста

Мерчун Евстафий Лазоревич

Митрохин Федор Николаевич

Молокоедов Иван

Молокоедова Пелагия

Мулляр Кузьма Яковлевич

Мутовин Василий Васильевич – священник

Назаретов Николай Николаевич – священник

Наумчик Василий Демьянович

Неклюдов Леонид Васильевич – священник

Некрасов Андрей – диакон

Немцов Михаил Акимович – церковный староста

Никандр (Сапожников Николай (Никита) Петрович) – священник, иеросхимонах

Никанор Кливетов – священник

Никитин Сергей Васильевич – священник

Никифоров Григорий Данилович – священник

Николаев Стефан Николаевич – «служитель религиозного культа»

Николай Подгорбунский – священник

Никонорова Анна Матвеевна – монахиня

Новиков Александр Иванович – священник

Новосадов Степан Яковлевич – священослужитель

Ноздрин Матвей Николаевич

Носов Георгий Иванович – священник

Носов Михаил Александрович – священник

Огнев Николай Васильевич – священник

Около–Кулак Степан Иванович

Омский Троадий Александрович – священник

Осинных Александр Дмитриевич

Осинных Иван Дмитриевич

Осинных Павел Дмитриевич

Осипов Алексий Павлович – протоиерей

Осокин Михаил Георгиевич – священник

Охрименко Иван Николаевич – псаломщик

Павлов Евграф Павлович – священник

Палев Иоанн Васильевич – священник

Пасшак Антоний Николаевич – священник

Перевалов Симеон Васильевич – дьякон

Пешехонов Владимир Васильевич – священник

Пилинкевич Леонид Антонович – священник

Плотников Абрам (Авраам) Михайлович – «служитель религиозного культа»

Плотников Иннокентий Ильич – протоиерей

Плотников Петр Кононович – священник

Плющев Иосиф Иванович

Плющев Степан Иосифович

Плющеева Анна Ивановна

Подкопаев – псаломщик

Поклонова Хрестинья Степановна

Покровский Сергей Павлович – священник

Полякова Анастасия Дмитриевна

Понаморев Иоанн Матвеевич

Понаморева Парасковья (Параскева) Кузьмовна

Поникаровский Димитрий Федорович – священник

Пономарёв И.К. – диакон

Попов Василий Григорьевич

Попов Владимир Михайлович – священник

Попов Илия – настоятель

Попов Исихий Константинович – священник Елбанской церкви

Попов Константин Дмитриевич – протоиерей

Попов Павел Андреевич – священник

Попов Трифон Маркелович – священник

Поспелов Александр Георгиевич – протоиерей

Постников – псаломщик

Постников Василий Васильевич – протоиерей

Проскоряков Прохор Павлович – псаломщик

Пряженов Егор (Георгий) Иванович – церковный сторож

Пулькин Павел Александрович – священник

Пятаев Михаил Максимович – священномученик

Радецкий Хрисанф Михайлович – священник

Разинков Михаил Тимофеевич

Разинков Тимофей – священник

Разинкова Анна

Разинкова Дарья Ивановна

Рева Игнат

Редикульцев Никодим – священник

Редикульцев Фока – священник

Решетняк Алексей Логинович

Решетняк Анастасия Логиновна

Решетняк Ефросинья Логиновна

Решетняк Логин Тимофеевич – Псаломщик

Решетняк Марфа Александровна

Решетняк Михаил

Рикунов Венедикт Дмитриевич – священник

Рогачев Иоанн Степанович – священник

Россов Иоанн Викторович – протоиерей

Руденский Даниил Акимович – священник

Руденский Даниил Никитович – священник

Русаков Михаил Иванович – протоиерей

Русаков Федор Данилович

Рябухин Григорий – псаломщик

Рябцев Н. – псаломщик

Савин Михаил – священник

Савойский Василий Иванович – священник

Салганский Константин Константинович – священник

Салмин Иоанн Алексеевич – священник

Самойлов Андрей Игнатьевич – мирянин

Сапожников Николай (Никита) – священник

Сапоцкий Григорий Григорьевич

Сапфиров Владимир – священник

Сапфиров Феодор Иванович – священник

Сапфирова З.

Сатирский Александр Николаевич – протоиерей

Сахно Василий Харитонович – псаломщик

Светушков Михаил Иванович – священник

Светушкова Антонида

Свитич Максим Тарасьевич – обновленческий архиепископ

Севостьянов Александр Иванович – священник

Седаков Илия Львович – священник

Седаков Иоанн Львович – священник

Селиванов Иоанн Андреевич – церковный староста

Семерухин Петр Александрович – «служитель религ. культа»

Семыкин Григорий Наумович – «служитель религ. культа»

Сергий (Васильков Николай Нилович) – архиепископ

Сергий (Степан Захарович Скрипальщиков) – архимандрит

Симанов Петр – священник

Симанов Феодор – священник

Синявский Николай Петрович – священник

Скворцов Григорий – священник

Скопин Николай Алексеевич – псаломщик

Скореднев Иван Прокопьевич

Скрипников Владимир Петрович – священнослужитель

Смирнов Евгений Иванович – священник

Собачкин Филипп Кононович – церковнослужитель

Соколов Никита – священник

Соколова Клавдия

Солодилов Григорий Васильевич – протодиакон

Сонин Афанасий Петрович

Сопова Наталья Егоровна – «служащая при церкви»

Сосновский Василий Никифорович – игумен

Сосунов Аполлоний Петрович – священник

Софроний (в миру — Иван Алексеевич Арефьев) – епископ

Сперанский Павел Матвеевич – «служитель религиозного культа»

Спицин Игнатий Трофимович

Стахеева Юлия Васильевна – монахиня

Степанов Симеон Иосифович – «служитель религиозного культа»

Степин А. – священник

Степина Александра

Суворов Даниил Иосифович – старообрядческий священник

Тарасий (Ливанов Иоанн Алексеевич) – епископ Барнаульский, викарий Новосибирской епархии

Теодорович Герасим Михайлович – священник

Теодорович Елена Михайловна

Терентьев Григорий Иосифович – священник

Терехов Дмитрий Григорьевич

Терновых Петр – псаломщик

Теряев Иоанн Артомонович – диакон

Тимошевский Александр – священник

Тихомиров Владимир Флегонтович – священник

Тихонов М. – священник

Токарев Михаил Кириллович – священник

Топорков Василий Васильевич – протоиерей

Третьяков Феоктист Алексеевич – старообрядческий священник

Туберозов Аркадий Дмитриевич – священник

Тугаринов Александр Константинович – священник

Турутин Симеон Данилович – священник

Тымчук Иосиф Степанович – «служитель в церкви»

Тюлькин Иван Захарович

Тютюнник Феоктист – священник

Успенский Петр – священник

Фаевцев Василий Михайлович

Фаевцев Михаил Никитович

Федоров Александр Федорович – протоиерей

Федоров Григорий Федорович – священник

Федорук Алексей Михайлович

Фиолетов Николай Николаевич – профессор Казанской духовной академии

Хажий Аксинья Степановна

Хажий Александра

Хажий Евдокия Петровна

Хажий Екатерина Ивановна

Хажий Иоанн Владимирович – священник

Хажий Ксения

Хажий Матрена Ивановна

Хажий Петр Иванович

Хромова Любовь Васильевна

Хрущев Вениамин Петрович – священник

Хрущев Николай Николаевич – протоиерей

Худяков Василий Федотович – церковный староста

Цакун Леонтий Дмитриевич – церковный староста

Чайко Григорий Сергеевич

Человечков Стефан Герасимович – протоиерей

Чемерзов Николай Георгиевич – священник

Чемоданов Павел И. – священник

Чепурных (Чепурин?) Василий Кузьмич

Чесноков Александр Николаевич – священник

Чесноков Сергей Карпович – священник

Чирков Михаил Ильич – священник

Чукмасов Михаил Иванович – церковный староста

Чукомин Иоанн Кузьмич – церковный староста

Шавров Александр Иванович – священник

Шалаев Анисим Гаврилович – протоиерей

Шараевский М. К.

Шахурин Мартемьян Порфенович

Шачин Яков (Иаков) Григорьевич – священник

Шеменев Федор Артемьевич – псаломщик

Шеменев Федор Никитич — псаломщик

Шиян Макар Степанович – священник

Шиян Наталья

Шлеев (Шелеев) Серапион Степанович – священник

Шмаков Никифор Андреевич – «руководитель религиозной общины»

Шмыгарев Тимофей

Шмыгарева Татьяна

Шостак Трифон Игнатьевич – священник

Штель Яков Федорович

Шучалов Николай Иванович – диакон

Шушарин Александр Харитонович

Щербаков Мирон Никитич – священник

Щукин Тихон Акимович – секретарь приходского совета

Элпидин Николай Павлович – священник

Юдин Алексий Иванович – священник

Юдина Анастасия

Юхто Иосиф Иванович – иерей

Юшков Михаил Никитич

Яблоков Петр Петрович

Языков Михаил Лазаревич – бывший священник

Руководитель проекта Новосибирской митрополии «Сохраним наследие» протоиерей Игорь Затолокин

Видео Алены Романцовой:



Источник: Епархия Искитима