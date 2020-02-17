Список репрессированных за веру священников и мирян опубликовал музей храма на Святом источнике на месте лагеря ГУЛАГА

9 февраля 2020 года, в день памяти Новомучеников и исповедников Церкви Русской, на сайте музея храма на Святом источнике опубликован список пострадавших за веру в Новосибирской области священнослужителях и мирянах – http://orthmuseum.ru/repressirovannye.
В помещении храма в честь Новомучеников и исповедников Церкви Русской на Святом источнике Искитимского района в мае 2019 года был открыт музей, посвященный гонениям на Церковь и политическим репрессиям ХХ века в нашей стране. Одной из задач работы музея мы видим в сборе сведений и рассказе о людях, пострадавших за веру, и создании единого мартиролога для поминовения за богослужением и молитве.
В список включены репрессированные за религиозные убеждения в 1918-1950 годах священнослужители и миряне Русской Православной Церкви. Репрессированные не только жители Новосибирской области, но и те, кто отбывал наказание на данной территории.
В дальнейшем планируется представить список пострадавших за веру на территории всей Западной Сибири. Перечень был сформирован на основе изучения материалов следственных дел, открытых архивных источников и с использованием имеющихся публикаций.
Пока список состоит из 459 имен и составлен в алфавитном порядке. О каждом священнослужителе и мирянине собраны биографические справки, в которых указаны места служений, образование и награды, биографические и семейные данные, дата рождения и смерти. Обозначены случаи уклонения в обновленческий или иной раскол. Это наиболее полный список за вышеназванный период с указанием архивных и иных источников. Пока можно прочесть справочную информацию о 60 священнослужителях, но каждый день мы будем раскрывать сведения о всех из данного списка.
Если в ваших архивах имеется дополнительная информация о клириках и мирянах Новосибирской области, Западной Сибири, пострадавших за веру в 1917-1950 годах, то мы просим поделиться с нами этими сведениями.
Репрессированные за веру в ХХ веке священнослужители и миряне на территории Новосибирской области
Агафонов Николай Алексеевич – протоиерей
Адрианов Н. А.
Акципетров Василий Андреевич – священник
Александров Гурий Александрович — псаломщик
Алексеев Захар Кузьмич
Алексеева Ксения
Андреев Дмитрий Михайлович
Андреев Михаил Прокопьевич
Андронов Феодор Максимович
Анохин Кузьма Алексеевич – священник
Анохин Степан Михайлович
Ануфриев Порфирий – священник
Аполлонов Петр Павлович – «служитель религиозного культа»
Аристархов Иоанн Михайлович – «бывш церк. служащий»
Аристов Александр Павлович – протоиерей
Артамонов Антоний Гаврилович – священник
Артюхов Иоанн Трофимович – священник
Архангельский Иннокентий Васильевич – протоиерей
Астафьев Тимофей Яковлевич – «служитель церкви»
Афанасьев Николай Львович – протоиерей
Ацеров Григорий Петрович – священник
Ацерова Александра
Бальва Александр Иванович – иерей
Бальва Иоанн Васильевич – протоиерей
Баннов Василий Степанович – церковный староста
Баранов Ануфрий Кузьмич
Бархатный Иннокентий Васильевич – священник
Бахаревский Петр Капитонович – протоиерей
Безбородов Григорий Макарович – «служитель религиозного культа»
Безобразов Григорий – священник
Белашов Михаил Федосеевич – «служитель религиозного культа»
Белоусов Иоанн Максимович – церковный сторож
Белошапкин Евфимий Ананьевич – протодиакон
Бельский Анатолий Николаевич – священник
Беляев Виктор Александрович – протоиерей
Беляев Вячеслав Евгеньевич – протоиерей
Бердников Василий – диакон
Бердников Василий Михайлович – протоиерей
Березовский Илия Яковлевич – священномученик
Бирюков Андрей Матвеевич – священник
Бирюков Семен Яковлевич – священник
Богатов (Богатых) Иоанн Михайлович – священник
Боголюбов Георгий Павлович – священник
Боголюбов Иоанн Петрович протоиерей
Бокшанов – священник
Ботанин Анемподист Филиппович – псаломщик
Бочаров Савелий Петрович
Бреев Александр Михайлович – священник
Бровченко Павел Евдокимович – священник
Брусянов Димитрий Михайлович – протоиерей
Будкинов Василий – диакон
Будяковская Анастасия Алексеевна
Будяковский Трофим Иосифович
Вавилов Василий Иванович – протоиерей
Вагайцев Петр Тимофеевич
Валов Николай Иванович – священник
Василевский Иоанн Дмитриевич – священник
Василия Костылев – священник
Васильев Александр Николаевич – священник
Васильев Порфирий Афанасьевич – священник
Васильев Фома Васильевич – священник
Ващенко Акулина
Ващенко Григорий
Введенский Александр Петрович – «обновленческий» епископ
Венцов Андрей Акимович – священник
Викулов Протасий Степанович – священник
Виноградов Георгий Павлович – священник
Виноградов Константин Федорович – священник
Виноградов Михаил Александрович – священник
Винокуров Павел Иванович – священник
Волков Никандр Иванович – священник
Волосков Георгий Дмитриевич – священник
Вольмюллер Лидия Августовна
Воробьев Михаил Сергеевич – «служитель религиозного культа»
Воробьев Николай Степанович – священник
Воронин Феодор Леонтьевич – священник
Воронов Павел Кузьмич
Выхованец Василий Дмитриевич – священник
Вятчинин Василий Григорьевич – протоиерей
Гаврилко Роман Демьянович – священник
Гаврилов Георгий Иванович
Гамеля Георгий Николаевич – священник
Ганус Яков Гаврилович – Псаломщик
Гаркуш М.С. – псаломщик
Гахова Елизавета Андреевна
Гевлич Павел Васильевич – учитель церковно–приходской школы, псаломщик
Георгиевская Вера
Георгиевская Екатерина
Георгиевский Василий – священник
Герасцин Иван Михайлович
Гермаш Архип Леонтьевич – церковный староста
Геряев Иван Артемович – Псаломщик
Геряева Матрена
Гирсамов Иоанн Константинович – священник
Гладышев П. А.
Гнилокишко Влас Степанович
Гоголушко Василий Митрофанович – священник
Горбушин Михаил Яковлевич – протоиерей
Григорьев Вениамин Иванович – священник
Гринюк Петр Андреевич
Гришин Феодор Иванович – священник
Гурьев Григорий Григорьевич
Давыдков Роман Данилович
Дарчук Аникей Игнатьевич
Дегтяренко Николай Федорович – священнослужитель
Демин Александр Иванович – протодиакон
Денисов Филипп Андреевич – диакон
Дзюба Елена Васильевна
Дзюба Тамара Васильевна
Дмитраков Тит Арсентьевич – мирянин келейник архиепископа Никифора
Дмитриев Петр Андреевич – священник
Дмитриевский Владимир Владимирович – священник
До 40 священников – казненных вблизи села Волчанка Доволенского р–на, начало 20-х, возможно, 30–х гг.
Доброхотов Николай Сергеевич – священник
Дорожкша Евдокия Николаевна – член церковного совета
Дроздовский Роман Никитич – член церковного совета
Дубовцев Константин Григорьевич – секретарь церковного совета
Дубровская Клавдия
Дубровский Всеволод – священник
Дудин Сергей И. – диакон
Дуплев Василий Трифонович – священник
Дуплев Павел Филиппович – священник
Евстигнеев Иоанн
Евстигнеева Ирина
Евфимий (Лапин Евгений Николаевич) – епископ
Егоров Василий – священник
Екшибаров Василий Иванович – священник
Ельчанинов Василий Евпалович – священник
Ерлексов Михаил Яковлевич – священник
Ермолов Николай Алексеевич – протоиерей священномученик
Ефимов Ефимий Степанович
Ефимов Феодор Антонович – священник
Ефимова Александра Андреевна
Жерновков Семен Иванович – священник
Жерновкова Таисья Семеновна
Живенко Феодор Никитич – «служитель религиозного культа»
Завадовский Николай Яковлевич – протоиерей
Замятин Петр Иванович – сторож церкви
Земляницын Михаил Алексеевич – священник
Зенков Илларион Ульянович – священнослужитель
Зернов Василий Дмитриевич – священник
Злобин Александр Александрович – священник
Знаменский Никифор Дмитриевич
Знаменский Яков Дмитриевич
Иванов Иоанн Павлович – священник
Иванова Прасковья Кондратьевна
Иванюк Денис
Ивашенков Тимофей Максимович – церковный староста
Ивкин Андрей Афанасьевич – член церковного совета
Игуменов Афанасий Филиппович – председатель религиозной комиссии
Игумнов Василий – священник
Ильин Аполлон Александрович – священник
Ильинский Иосиф Львович – священник
Кабашев Карп Антонович – церковный староста
Казанцев Матфей Иванович – священник
Каминский Петр Александрович – «служитель религиозного культа»
Канищев Андрей Филиппович – псаломщик
Каратаев Димитрий Лаврентьевич – священник
Карнюхина (Корнюхина) Домна Порфирьевна
Катаева Клавдия – псаломщица
Григорий Катков – священник
Кашин Алексей
Кашин Емельян Степанович
Кашина Анна
Кидалашев (Кидолашев) Филипп Иванович – иеромонах
Кикин Александр Дмитриевич – протодиакон
Кикин Иннокентий Арсеньевич – священник священномученик
Киндер Иван Федорович
Кириллов Антоний – священник
Киселев Александр Емельянович – псаломщик священник
Киселев Нестор Борисович
Китаев Петр Яковлевич
Клепиков Иван Семенович
Клецких–Сопина Ефросинья Петровна
Кобзев Василий Петрович – «служитель религиозного культа»
КобцевТимон Андреевич – священник
Ковалева–Галушкина Анна Яковлевна
Коваль Матрена
Конин Павел Сергеевич – священник
Колотаев Василий Александрович – «служитель религ. культа»
Колченко Филипп Перфильевич – церковный староста
Команов М.Н.
Комаров Гавриил Михайлович
Конин Павел Сергеевич – священник
Коновалов Исаак Антонович – священник
Копина (м.б. Коншина ? м.б. Копшина?) Степанида Дмитриевна
Копылов Илия Кондратьевич – священник
Коротаев Димитрий Лаврентьевич – «служитель религиозного культа»
Косырев Григорий Никитич – священник
Коченгин Петр Степанович – священник
Кочкин Дмитрий Семенович – церковный староста
Кошкидько Григорий Трофимович – священник
Кравченко Митрофан – псаломщик
Краев Иван Андреевич
Красноперов Василий Петрович – священник
Крылов Владимир Федорович
Кубасов Глеб Евгеньевич – «служитель религиозного культа»
Кувшинов Андрей Никифорович – церковнослужитель
Кумачев Карп Иванович – священник
Куминов Иоанн Иванович – священномученик
Курков Василий Андреевич – протоиерей
Кутьмин Игнатий Николаевич – священник
Лавров Виктор Александрович – протоиерей
Лавров Михаил Валерьянович – священник
Лаптев Григорий Филиппович – священник
Лаптев Мартиниан Владимирович – церковный староста
Лебедев Александр Григорьевич – дьякон
Лебедев Гавриил Никанорович – протоиерей
Левин Алексей Маркович
Лепоринский Рафаил Павлович – священник
Летвин Лаврентий Федорович
Леус Иосиф Васильевич
Лешин Иоанн Сергеевич – священник
Лешин Михаил Иванович – священник
Ливанов Иосиф (Иннокентий Алексеевич) – игумен, затем архимандрит
Литвинов Демьян (Дамиан) Алексеевич – сторож
Лобанов Андрей Егорович
Ломов Иоанн Андреевич – священник
Луканин Сергей Иванович – протоиерей
Лучкин Петр Иванович – священник
Лыткин Павел Федорович – регент
Магницкий Иоанн Васильевич – священник
Мазаев Ермил Семёнович – иерей
Мазаев Иаков (Яков) Семенович – священник — обновленец
Макаров Василий Федотович – «служитель религиозного культа»
Максимцев В. – монах
Малыгин Иван Алексеевич
Мансуров Зариф Гарифович
Мануйленко Петр Гаврилович – священник
Мануйлов Яков Дмитриевич
Мартынов Иван Архипович
Мартынов Илья Иванович
Мартынов Петр Иванович
Маслов Сергий Григорьевич – священник
Маслянников Василий – псаломщик
Матросов Иоанн Герасимович – «служитель религиозного культа»
Матузков Петр Александрович – священник
Матушкин Виктор Дмитриевич
Матушкин Дмитрий Герасимович
Махнев Симеон Степанович – священник
Медведев Феодор Максимович – церковный староста
Мерчун Евстафий Лазоревич
Митрохин Федор Николаевич
Молокоедов Иван
Молокоедова Пелагия
Мулляр Кузьма Яковлевич
Мутовин Василий Васильевич – священник
Назаретов Николай Николаевич – священник
Наумчик Василий Демьянович
Неклюдов Леонид Васильевич – священник
Некрасов Андрей – диакон
Немцов Михаил Акимович – церковный староста
Никандр (Сапожников Николай (Никита) Петрович) – священник, иеросхимонах
Никанор Кливетов – священник
Никитин Сергей Васильевич – священник
Никифоров Григорий Данилович – священник
Николаев Стефан Николаевич – «служитель религиозного культа»
Николай Подгорбунский – священник
Никонорова Анна Матвеевна – монахиня
Новиков Александр Иванович – священник
Новосадов Степан Яковлевич – священослужитель
Ноздрин Матвей Николаевич
Носов Георгий Иванович – священник
Носов Михаил Александрович – священник
Огнев Николай Васильевич – священник
Около–Кулак Степан Иванович
Омский Троадий Александрович – священник
Осинных Александр Дмитриевич
Осинных Иван Дмитриевич
Осинных Павел Дмитриевич
Осипов Алексий Павлович – протоиерей
Осокин Михаил Георгиевич – священник
Охрименко Иван Николаевич – псаломщик
Павлов Евграф Павлович – священник
Палев Иоанн Васильевич – священник
Пасшак Антоний Николаевич – священник
Перевалов Симеон Васильевич – дьякон
Пешехонов Владимир Васильевич – священник
Пилинкевич Леонид Антонович – священник
Плотников Абрам (Авраам) Михайлович – «служитель религиозного культа»
Плотников Иннокентий Ильич – протоиерей
Плотников Петр Кононович – священник
Плющев Иосиф Иванович
Плющев Степан Иосифович
Плющеева Анна Ивановна
Подкопаев – псаломщик
Поклонова Хрестинья Степановна
Покровский Сергей Павлович – священник
Полякова Анастасия Дмитриевна
Понаморев Иоанн Матвеевич
Понаморева Парасковья (Параскева) Кузьмовна
Поникаровский Димитрий Федорович – священник
Пономарёв И.К. – диакон
Попов Василий Григорьевич
Попов Владимир Михайлович – священник
Попов Илия – настоятель
Попов Исихий Константинович – священник Елбанской церкви
Попов Константин Дмитриевич – протоиерей
Попов Павел Андреевич – священник
Попов Трифон Маркелович – священник
Поспелов Александр Георгиевич – протоиерей
Постников – псаломщик
Постников Василий Васильевич – протоиерей
Проскоряков Прохор Павлович – псаломщик
Пряженов Егор (Георгий) Иванович – церковный сторож
Пулькин Павел Александрович – священник
Пятаев Михаил Максимович – священномученик
Радецкий Хрисанф Михайлович – священник
Разинков Михаил Тимофеевич
Разинков Тимофей – священник
Разинкова Анна
Разинкова Дарья Ивановна
Рева Игнат
Редикульцев Никодим – священник
Редикульцев Фока – священник
Решетняк Алексей Логинович
Решетняк Анастасия Логиновна
Решетняк Ефросинья Логиновна
Решетняк Логин Тимофеевич – Псаломщик
Решетняк Марфа Александровна
Решетняк Михаил
Рикунов Венедикт Дмитриевич – священник
Рогачев Иоанн Степанович – священник
Россов Иоанн Викторович – протоиерей
Руденский Даниил Акимович – священник
Руденский Даниил Никитович – священник
Русаков Михаил Иванович – протоиерей
Русаков Федор Данилович
Рябухин Григорий – псаломщик
Рябцев Н. – псаломщик
Савин Михаил – священник
Савойский Василий Иванович – священник
Салганский Константин Константинович – священник
Салмин Иоанн Алексеевич – священник
Самойлов Андрей Игнатьевич – мирянин
Сапожников Николай (Никита) – священник
Сапоцкий Григорий Григорьевич
Сапфиров Владимир – священник
Сапфиров Феодор Иванович – священник
Сапфирова З.
Сатирский Александр Николаевич – протоиерей
Сахно Василий Харитонович – псаломщик
Светушков Михаил Иванович – священник
Светушкова Антонида
Свитич Максим Тарасьевич – обновленческий архиепископ
Севостьянов Александр Иванович – священник
Седаков Илия Львович – священник
Седаков Иоанн Львович – священник
Селиванов Иоанн Андреевич – церковный староста
Семерухин Петр Александрович – «служитель религ. культа»
Семыкин Григорий Наумович – «служитель религ. культа»
Сергий (Васильков Николай Нилович) – архиепископ
Сергий (Степан Захарович Скрипальщиков) – архимандрит
Симанов Петр – священник
Симанов Феодор – священник
Синявский Николай Петрович – священник
Скворцов Григорий – священник
Скопин Николай Алексеевич – псаломщик
Скореднев Иван Прокопьевич
Скрипников Владимир Петрович – священнослужитель
Смирнов Евгений Иванович – священник
Собачкин Филипп Кононович – церковнослужитель
Соколов Никита – священник
Соколова Клавдия
Солодилов Григорий Васильевич – протодиакон
Сонин Афанасий Петрович
Сопова Наталья Егоровна – «служащая при церкви»
Сосновский Василий Никифорович – игумен
Сосунов Аполлоний Петрович – священник
Софроний (в миру — Иван Алексеевич Арефьев) – епископ
Сперанский Павел Матвеевич – «служитель религиозного культа»
Спицин Игнатий Трофимович
Стахеева Юлия Васильевна – монахиня
Степанов Симеон Иосифович – «служитель религиозного культа»
Степин А. – священник
Степина Александра
Суворов Даниил Иосифович – старообрядческий священник
Тарасий (Ливанов Иоанн Алексеевич) – епископ Барнаульский, викарий Новосибирской епархии
Теодорович Герасим Михайлович – священник
Теодорович Елена Михайловна
Терентьев Григорий Иосифович – священник
Терехов Дмитрий Григорьевич
Терновых Петр – псаломщик
Теряев Иоанн Артомонович – диакон
Тимошевский Александр – священник
Тихомиров Владимир Флегонтович – священник
Тихонов М. – священник
Токарев Михаил Кириллович – священник
Топорков Василий Васильевич – протоиерей
Третьяков Феоктист Алексеевич – старообрядческий священник
Туберозов Аркадий Дмитриевич – священник
Тугаринов Александр Константинович – священник
Турутин Симеон Данилович – священник
Тымчук Иосиф Степанович – «служитель в церкви»
Тюлькин Иван Захарович
Тютюнник Феоктист – священник
Успенский Петр – священник
Фаевцев Василий Михайлович
Фаевцев Михаил Никитович
Федоров Александр Федорович – протоиерей
Федоров Григорий Федорович – священник
Федорук Алексей Михайлович
Фиолетов Николай Николаевич – профессор Казанской духовной академии
Хажий Аксинья Степановна
Хажий Александра
Хажий Евдокия Петровна
Хажий Екатерина Ивановна
Хажий Иоанн Владимирович – священник
Хажий Ксения
Хажий Матрена Ивановна
Хажий Петр Иванович
Хромова Любовь Васильевна
Хрущев Вениамин Петрович – священник
Хрущев Николай Николаевич – протоиерей
Худяков Василий Федотович – церковный староста
Цакун Леонтий Дмитриевич – церковный староста
Чайко Григорий Сергеевич
Человечков Стефан Герасимович – протоиерей
Чемерзов Николай Георгиевич – священник
Чемоданов Павел И. – священник
Чепурных (Чепурин?) Василий Кузьмич
Чесноков Александр Николаевич – священник
Чесноков Сергей Карпович – священник
Чирков Михаил Ильич – священник
Чукмасов Михаил Иванович – церковный староста
Чукомин Иоанн Кузьмич – церковный староста
Шавров Александр Иванович – священник
Шалаев Анисим Гаврилович – протоиерей
Шараевский М. К.
Шахурин Мартемьян Порфенович
Шачин Яков (Иаков) Григорьевич – священник
Шеменев Федор Артемьевич – псаломщик
Шеменев Федор Никитич — псаломщик
Шиян Макар Степанович – священник
Шиян Наталья
Шлеев (Шелеев) Серапион Степанович – священник
Шмаков Никифор Андреевич – «руководитель религиозной общины»
Шмыгарев Тимофей
Шмыгарева Татьяна
Шостак Трифон Игнатьевич – священник
Штель Яков Федорович
Шучалов Николай Иванович – диакон
Шушарин Александр Харитонович
Щербаков Мирон Никитич – священник
Щукин Тихон Акимович – секретарь приходского совета
Элпидин Николай Павлович – священник
Юдин Алексий Иванович – священник
Юдина Анастасия
Юхто Иосиф Иванович – иерей
Юшков Михаил Никитич
Яблоков Петр Петрович
Языков Михаил Лазаревич – бывший священник
Руководитель проекта Новосибирской митрополии «Сохраним наследие» протоиерей Игорь Затолокин
Видео Алены Романцовой:
Источник: Епархия Искитима