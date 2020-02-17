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Разбились двое монтажников из-за падения сотовой вышки в Москве

16:34 17.02.2020 Фото: nag.ru
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Инцидент произошел на улице Малыгина.

Разбились двое монтажников из за падения сотовой вышки в Москве
Правоохранители начали проверку

Двое монтажников разбились насмерть при падении сотовой вышки на северо-востоке столицы. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

«Сегодня на улице Малыгина, 3 двое монтажников работали на сотовой вышке. В какой-то момент вышка упала, а рабочие от удара о землю скончались», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что вышка упала из-за того, что висящий с нее трос намотался на колесо проезжавшего мимо автомобиля, который и потянул за собой конструкцию.

По мнению источника, водителю не будет грозить уголовная ответственность: инцидент, скорее всего будет квалифицироваться не как ДТП, а как нарушение техники безопасности, повлекшее гибель двух человек.

Источник: ТАСС

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