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Задержали участника незаконной вооруженной украинской группы ФСБ в Крыму

16:40 17.02.2020 Фото: © пресс-служба УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю
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Сейчас фигуранта дела взяли под стражу.

Задержали участника незаконной вооруженной украинской группы ФСБ в Крыму
Возбуждено уголовное дело

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму жителя Черноморского района республики, подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании (НВФ) — батальоне имени Н. Челебиджихана. Сейчас он арестован, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе управления ФСБ по региону.

«Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении жителя Черноморского района Республики Крым, подозреваемого в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации (ч. 2 ст. 208 УК РФ) «, — говорится в сообщении.

По данным управления, подозреваемый в августе 2016 года выехал на территорию Украины, где вступил в ряды возглавляемого Ленуром Ислямовым «крымско-татарского добровольческого батальона им. Н. Челебиджихана». Затем он вернулся в Крым, но, «имея реальную возможность добровольно прекратить свое участие в НВФ, не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым продолжив свою преступную деятельность по участию в батальоне», уточняется в пресс-релизе.

«Сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю по адресам проживания и регистрации фигуранта уголовного дела проведены следственные действия. В настоящий момент подозреваемый задержан. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавляется в пресс-релизе.

Источник: ТАСС

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