Разбирайтесь сами: отказала в уголовном деле полиция за перевод пенсии НПФ «Согласие» Павла Булыгина из Бердска

Отказала в возбуждении уголовного дела полиция Павлу Булыгину из Бердска. Напомним, 53 тыс. рублей пенсионных накоплений перевели без его согласия из государственного пенсионного фонда в негосударственный под названием «Согласие». Он обратился в полицию за помощь и в редакцию «Курьер. Среда. Бердск». Полицейские разбирались в вопросе. Оказывается, деньги исчезли еще у полумиллиона россиян.
«Курьер. Среда. Бердск» пришел ответ, что в НПФ «Согласие» нет такого клиента под фамилией Булыгин. Павлу же пришел ответ, что «Согласие» проводит реорганизацию. Вскоре стало известно, что пенсионные накопления украдены у еще 500 тыс. россиян. Заведено угольное дело.
— В соответствии со ст. 161 УПК РФ информация о ходе предварительного расследования уголовного дела не подлежит разглашению, — сообщил пресс-центр главного управления МВД России по Москве.
Но вскоре Павлу Булыгину отказали в заведении дела и направили в суд. Об этом он сообщил «Курьер. Среда. Бердск» в феврале 2020 года.
— Мне отказали в заведении дела. Я могу обратиться в суд. Сейчас буду думать, стоит ли это делать, — отметил Павел.
Предыстория
В документах, которые пришли Павлу указано, что заявление подано в ПФР в Москве, договор заключен в республике Татарстан. Павел Сергеевич думает, что он стал жертвой мошенников. Павлу пришли письма с документами от НПФ «Согласие». В договоре подпись Павла немного схожа с настоящей. Тогда как в заявлении в государственный пенсионный фонд она совершенно другая.
Павел Сергеевич может перевести накопления обратно в государственный пенсионный фонд, но он потеряет часть суммы — снимется процент.
— Мне не жалко потерять эту небольшую сумму. Меня не дает покоя факт того, что так могут перевести средства у любого другого человека. Я хочу добиться заведения уголовного дела, — говорил Павел.
В договоре с негосударственным фондом указаны его паспортные данные. Булыгин отмечает, что не терял паспорт. Возможно, данные стали известны из банков, где он брал кредит.
Официальный отказ
В деле Павла разбиралась полиция Москвы, так как заявление подано именно там. В официальном ответе Павлу Булыгину специалисты отметили, что проверка закончена. По ее результатам в возбуждении уголовного дела отказано в связи с тем, что в заявлении не усматриваются признаки события преступления. Они носят гражданско-правовой характер.
Руководство Отдела МВД России по Басманному району порекомендовало Павлу обратится с заявлением в суд, чтобы решить вопрос в порядке частного делопроизводства. Но указанное решение Павел вправе обжаловать в прокуратуре или в суде.
Решится ли Булыгин его обжаловать или просто переведет свои деньги, потеряв часть суммы — читайте продолжение в ближайшее время.
Да уж нет у людей никаких прав,а уж правды добиться....точно черное,угольное дело...