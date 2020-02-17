Заблокировал форумы с базами данных россиян Роскомнадзор

В ведомстве напомнили, что федеральный закон «О персональных данных» требует получения осознанного согласия граждан на обработку персональных данных в четко определенных целях.

Роскомнадзор блокирует два форума

Роскомнадзор приступил к блокировке ресурсов phreaker.pro и dublikat.eu за продажу персональных данных россиян, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

Как отмечается, форумы dublikat.eu и phreaker.pro, на которых были доступны к продаже и открытому скачиванию базы с персональными данными россиян, попали в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. «В соответствии с вынесенными судом определениями о принятии обеспечительных мер в отношении интернет-ресурсов phreaker.pro и dublikat.eu, операторы связи предпринимают действия по ограничению доступа к данным форумам на территории РФ», — сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что федеральный закон «О персональных данных» требует получения осознанного согласия граждан на обработку персональных данных в четко определенных целях.

На сайте форумов «отсутствует информация, подтверждающая наличие согласия граждан либо иных законных оснований на обработку их персональных данных». Незаконное размещение в интернете персональных данных россиян создает неконтролируемые риски массoвого нарушения прав граждан, угрозу безoпасности их самих и их имущества, предупредили в пресс-службе.

Источник: ТАСС