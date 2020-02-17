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Нападение на священников с ножом в храме в Москве попало на видео полиции

18:15 17.02.2020 Фото: стоп-кадр видео
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Злоумышленник вошел в алтарь храма святителя Николая Чудотворца и нанес ножевые ранения двоим мужчинам.

Нападение на священников с ножом в храме в Москве попало на видео полиции
Пострадали два человека

МВД России публикует видео нападения на храм святителя Николая Чудотворца в Москве.

Злоумышленник вошел в алтарь храма святителя Николая Чудотворца и нанес ножевые ранения двоим мужчинам. Находившиеся в храме люди помешали нападавшему скрыться.

По факту хулиганства и побоев возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Следствие планирует обратиться с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным РЕН ТВ подозреваемый —Ефим Ефимов.

В кармане у мужчины обнаружен сверток с веществом, в составе которого, как установила экспертиза, была марихуана.

Проведенное медицинское освидетельствование не показало наличие алкоголя. Результаты анализов на наличие наркотических средств будут готовы через 10 рабочих дней.

Источник: РЕН ТВ

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От редакции

Ужас?

Аноним, 17 февраля 2020 19:31
НВР:
Нет, скорее логическое продолжение, реакция на агрессивность СМИ.

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