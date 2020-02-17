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Ремонт дорог зимой начнут в Бердске по совету губернатора Андрея Травникова

17:47 17.02.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Уже сейчас необходим оперативный ремонт дорожного полотна. Существующие технологии позволяют проводить его до снижения температур вплоть до -15°C.

Ремонт дорог зимой начнут в Бердске по совету губернатора Андрея Травникова
Чтобы ямы на дорогах не стали еще больше, их нужно начинать ликвидировать уже сейчас

Во время посещения города губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, поступило предложение рассмотреть вариант ремонта дорожного полотна в зимних условиях, и на сегодняшнем аппаратном совещании губернатор повторил это, рассказал на совещании чиновников 17 февраля мэр Бердска Евгений Шестернин.

— Есть поставленная задача наладить работу по ремонту покрытия дорог в зимний период при минусовой температуре. Мы этот вопрос прорабатывали. Есть предложение. Частично необходимая техника у нас есть. Вопрос в закупке материала, — отметил Захаров.

Мэр заметил, что все необходимое нужно закупить, и заходить на ремонт в зимних условиях, если технологический процесс позволяет.

Ямочный ремонт городских и межмуниципальных дорог необходимо начинать уже сейчас, не дожидаясь наступления весны, температурный режим позволяет. Губернатор Андрей Травников во время оперативного совещания 17 февраля обратил внимание глав муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, специалистов регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства на необходимость оперативного ремонта дорожного полотна. Существующие сегодня технологии позволяют проводить его до снижения температур вплоть до -15°C, пишут на nso.ru.

«Когда я езжу по дорогам и Новосибирска, и прилегающих населенных пунктов за границами столицы региона, везде вижу растущие ямы. Уважаемые главы, хочу напомнить тем, кто не знает: ямочный ремонт можно вести и зимой. Сегодня есть прекрасные технологии, которые позволяют проводить такой оперативный ремонт дорожного покрытия до температур вплоть до -15°C. У нас почему-то эта практика не распространена. Очевидно, мы будем ждать, пока ямы дорастут до критичных и в мае займемся ремонтом? Работы эти недорогие, оборудование доступно любому, даже небогатому муниципалитету. Требуется просто организовать эту работу. Просьба обратить на это внимание», — поставил задачу губернатор.

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Зимний ремонт эффективен?

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