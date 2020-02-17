Ремонт дорог зимой начнут в Бердске по совету губернатора Андрея Травникова

Уже сейчас необходим оперативный ремонт дорожного полотна. Существующие технологии позволяют проводить его до снижения температур вплоть до -15°C.

Чтобы ямы на дорогах не стали еще больше, их нужно начинать ликвидировать уже сейчас

Во время посещения города губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, поступило предложение рассмотреть вариант ремонта дорожного полотна в зимних условиях, и на сегодняшнем аппаратном совещании губернатор повторил это, рассказал на совещании чиновников 17 февраля мэр Бердска Евгений Шестернин.

— Есть поставленная задача наладить работу по ремонту покрытия дорог в зимний период при минусовой температуре. Мы этот вопрос прорабатывали. Есть предложение. Частично необходимая техника у нас есть. Вопрос в закупке материала, — отметил Захаров.

Мэр заметил, что все необходимое нужно закупить, и заходить на ремонт в зимних условиях, если технологический процесс позволяет.

Ямочный ремонт городских и межмуниципальных дорог необходимо начинать уже сейчас, не дожидаясь наступления весны, температурный режим позволяет. Губернатор Андрей Травников во время оперативного совещания 17 февраля обратил внимание глав муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, специалистов регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства на необходимость оперативного ремонта дорожного полотна. Существующие сегодня технологии позволяют проводить его до снижения температур вплоть до -15°C, пишут на nso.ru.

«Когда я езжу по дорогам и Новосибирска, и прилегающих населенных пунктов за границами столицы региона, везде вижу растущие ямы. Уважаемые главы, хочу напомнить тем, кто не знает: ямочный ремонт можно вести и зимой. Сегодня есть прекрасные технологии, которые позволяют проводить такой оперативный ремонт дорожного покрытия до температур вплоть до -15°C. У нас почему-то эта практика не распространена. Очевидно, мы будем ждать, пока ямы дорастут до критичных и в мае займемся ремонтом? Работы эти недорогие, оборудование доступно любому, даже небогатому муниципалитету. Требуется просто организовать эту работу. Просьба обратить на это внимание», — поставил задачу губернатор.