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Афиша с 17 февраля по 23 марта ДК «Родина» Бердска

17:53 17.02.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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20 февраля в 16:00 в ДК пройдет мероприятие «Мы – наследники Победы!». Посвящается Дню защитника Отечества — Концерт Оркестра штаба Сибирского округа войск национальной гвардии РФ 6+.

Афиша с 17 февраля по 23 марта ДК Родина Бердска
В ДК «Родина» нередко приезжают на гастроли творческие коллективы из разных городов

Афиша Дворца культуры «Родина» с 13 февраля

17 февраля 18:00 большой зал
«Популярная классика на все времена»

Новосибирский академический симфонический оркестр
Концерт по аб.№62 Новосибирской филармонии 6+

19 февраля 14:00 фойе 1 этажа
Танцевальная ретро-программа для людей старшего поколения 18+

20 февраля 16:00 большой зал
«Мы – наследники Победы!»
Городское торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества
Концерт Оркестра штаба Сибирского округа войск
национальной гвардии РФ 6+

22 февраля 10:00 малый зал ДК «Родина»
Лекция в клубе садоводов-любителей «Росток»
Тема: «Декоративные растения в саду» 18+

23 февраля 12:10 Мемориал «Воинскому братству защитников Отечества»
Торжественное возложение цветов, посвященное Дню защитника Отечества
6+
24 февраля 18:00 большой зал
Ярослав Бойко, Сергей Астахов, Андрей Кайков
в комедии «Трое на качелях» 12+

27 февраля 12:00 большой зал
«История мышиного короля»
Спектакль «Удиви»-театра (г. Новосибирск) 6+

29 февраля 10:00 малый зал ДК «Родина»
Лекция в клубе садоводов-любителей «Росток»
Тема: «Агротехника садовой земляники» 18+

1 марта 11:00 малый зал
«Петушок – золотой гребешок»
Спектакль Новосибирского областного театра кукол 0+

9 марта 11:00 большой зал
«Бластерспейс»
Сказка с космическими приключениями
Спектакль театра «Заводной апельсин» 6+

9 марта 18:00 большой зал
Сергей Горобченко в весеннем концерте «С любовью к Женщине» 12+

12 марта 18:00 большой зал
Сергей Дроботенко с программой
«Двухчасовой курс смехотерапии» 12+

22 марта 11:00 большой зал
«Сказка про трёх поросят»
Спектакль Новосибирского областного театра кукол 0+

23 марта 19:00 большой зал
Владимир Данилец и Владимир Моисеенко
в юмористической программе
«Делу время – потехе 2 часа» 12+

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От редакции

Пойдете на концерт?

Николай, 17 февраля 2020 18:49
Директор ДК "Родина " женщина, но не спланировано ни одного мероприятия накануне 8 марта посвященное бердчанкам. В управлении культуры могли бы создать общую афишу за город, где выделии бесплатные мероприятия. В пример можно поставить Академгородк, где много таких мероприятий (шефские концерты, выступление детских клубов и кружков, отчетные концерты коллективов и тд). Мы с женой часто посещаем культурные мероприятия Академгородка, в то время в г, Бердск культура пребывает в кризисе или люди просто не знают где и когда. Мэр мог бы спросить руководителя культурой в нашем городе:"Может ей тяжело исполнять обязанности и нуждается в помощи?"

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