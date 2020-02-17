Афиша с 17 февраля по 23 марта ДК «Родина» Бердска

20 февраля в 16:00 в ДК пройдет мероприятие «Мы – наследники Победы!». Посвящается Дню защитника Отечества — Концерт Оркестра штаба Сибирского округа войск национальной гвардии РФ 6+.

В ДК «Родина» нередко приезжают на гастроли творческие коллективы из разных городов Афиша Дворца культуры «Родина» с 13 февраля 17 февраля 18:00 большой зал

«Популярная классика на все времена»



Концерт по аб.№62 Новосибирской филармонии 6+ Новосибирский академический симфонический оркестрКонцерт по аб.№62 Новосибирской филармонии 6+ 19 февраля 14:00 фойе 1 этажа

Танцевальная ретро-программа для людей старшего поколения 18+ 20 февраля 16:00 большой зал

«Мы – наследники Победы!»

Городское торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества

Концерт Оркестра штаба Сибирского округа войск

национальной гвардии РФ 6+ 22 февраля 10:00 малый зал ДК «Родина»

Лекция в клубе садоводов-любителей «Росток»

Тема: «Декоративные растения в саду» 18+ 23 февраля 12:10 Мемориал «Воинскому братству защитников Отечества»

Торжественное возложение цветов, посвященное Дню защитника Отечества

6+

24 февраля 18:00 большой зал

Ярослав Бойко, Сергей Астахов, Андрей Кайков

в комедии «Трое на качелях» 12+ 27 февраля 12:00 большой зал

«История мышиного короля»

Спектакль «Удиви»-театра (г. Новосибирск) 6+ 29 февраля 10:00 малый зал ДК «Родина»

Лекция в клубе садоводов-любителей «Росток»

Тема: «Агротехника садовой земляники» 18+ 1 марта 11:00 малый зал

«Петушок – золотой гребешок»

Спектакль Новосибирского областного театра кукол 0+ 9 марта 11:00 большой зал

«Бластерспейс»

Сказка с космическими приключениями

Спектакль театра «Заводной апельсин» 6+ 9 марта 18:00 большой зал

Сергей Горобченко в весеннем концерте «С любовью к Женщине» 12+ 12 марта 18:00 большой зал

Сергей Дроботенко с программой

«Двухчасовой курс смехотерапии» 12+ 22 марта 11:00 большой зал

«Сказка про трёх поросят»

Спектакль Новосибирского областного театра кукол 0+ 23 марта 19:00 большой зал

Владимир Данилец и Владимир Моисеенко

в юмористической программе

«Делу время – потехе 2 часа» 12+

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