Афиша с 17 февраля по 23 марта ДК «Родина» Бердска

Афиша Дворца культуры «Родина» с 13 февраля
17 февраля 18:00 большой зал
«Популярная классика на все времена»
Концерт по аб.№62 Новосибирской филармонии 6+
19 февраля 14:00 фойе 1 этажа
Танцевальная ретро-программа для людей старшего поколения 18+
20 февраля 16:00 большой зал
«Мы – наследники Победы!»
Городское торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества
Концерт Оркестра штаба Сибирского округа войск
национальной гвардии РФ 6+
22 февраля 10:00 малый зал ДК «Родина»
Лекция в клубе садоводов-любителей «Росток»
Тема: «Декоративные растения в саду» 18+
23 февраля 12:10 Мемориал «Воинскому братству защитников Отечества»
Торжественное возложение цветов, посвященное Дню защитника Отечества
6+
24 февраля 18:00 большой зал
Ярослав Бойко, Сергей Астахов, Андрей Кайков
в комедии «Трое на качелях» 12+
27 февраля 12:00 большой зал
«История мышиного короля»
Спектакль «Удиви»-театра (г. Новосибирск) 6+
29 февраля 10:00 малый зал ДК «Родина»
Лекция в клубе садоводов-любителей «Росток»
Тема: «Агротехника садовой земляники» 18+
1 марта 11:00 малый зал
«Петушок – золотой гребешок»
Спектакль Новосибирского областного театра кукол 0+
9 марта 11:00 большой зал
«Бластерспейс»
Сказка с космическими приключениями
Спектакль театра «Заводной апельсин» 6+
9 марта 18:00 большой зал
Сергей Горобченко в весеннем концерте «С любовью к Женщине» 12+
12 марта 18:00 большой зал
Сергей Дроботенко с программой
«Двухчасовой курс смехотерапии» 12+
22 марта 11:00 большой зал
«Сказка про трёх поросят»
Спектакль Новосибирского областного театра кукол 0+
23 марта 19:00 большой зал
Владимир Данилец и Владимир Моисеенко
в юмористической программе
«Делу время – потехе 2 часа» 12+