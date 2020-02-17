Кремль: Россия — правопреемница СССР

Судья КС Константин Арановский ранее назвал Советский Союз «незаконно созданным государством» и заявил, что РФ не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти.

Кремль исходит из того, что Россия де-юре и де-факто является правопреемницей СССР

Кремль исходит из того, что Россия и де-юре, и де-факто является правопреемницей Советского Союза. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию особого мнения одного из судей Конституционного суда (КС) РФ о статусе российского государства.

«Это мнение судьи Конституционного суда, существует практика публикации такого мнения. В данном случае мы оставляем это без комментария, исходим из того, что Россия и де-юре, и де-факто является правопреемницей Советского Союза», — сказал представитель Кремля.

Как сообщила в понедельник газета «Коммерсантъ», судья КС Константин Арановский считает Советский Союз «незаконно созданным государством». Он также подчеркнул, что Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти. Арановский добавил, что РФ должна обладать конституционным статусом «непричастного к тоталитарным преступлениям» государства. Такое мнение судья выразил по одному из недавних решений Конституционного суда РФ.