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Кремль: Россия — правопреемница СССР

18:30 17.02.2020 Фото: Википедии
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Судья КС Константин Арановский ранее назвал Советский Союз «незаконно созданным государством» и заявил, что РФ не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти.

Кремль: Россия правопреемница СССР
Кремль исходит из того, что Россия де-юре и де-факто является правопреемницей СССР

Кремль исходит из того, что Россия и де-юре, и де-факто является правопреемницей Советского Союза. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию особого мнения одного из судей Конституционного суда (КС) РФ о статусе российского государства.

«Это мнение судьи Конституционного суда, существует практика публикации такого мнения. В данном случае мы оставляем это без комментария, исходим из того, что Россия и де-юре, и де-факто является правопреемницей Советского Союза», — сказал представитель Кремля.

Как сообщила в понедельник газета «Коммерсантъ», судья КС Константин Арановский считает Советский Союз «незаконно созданным государством». Он также подчеркнул, что Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти. Арановский добавил, что РФ должна обладать конституционным статусом «непричастного к тоталитарным преступлениям» государства. Такое мнение судья выразил по одному из недавних решений Конституционного суда РФ.

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От редакции

Все мы - рожденные в СССР?

надо сперва посмотреть наследство, 17 февраля 2020 19:28
1.Победа над национал социализмом и японским милитаризмом.
2.электрификация.
3.Международная провавая система в том числе оон.
4.Представления о преступлениях против человечности.
5.собственность по всему миру.
6.Граници в европе.Сформированые ялтинским договором.
7.Ядерное оружие и долги по лентлизу.
и еще много чего...

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