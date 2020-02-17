Судят охранника за убийство ножом 6-летнего мальчика психбольным в детсаду Нарьян-Мара

СК снял на видео допрос сотрудника ЧОПа, пропустившего убийцу в садик. Охранник принял его за отца одного из воспитанников. После трагедии арбитражный суд лишил охранное предприятие лицензии.

Охранник пояснил, что пропустил убийцу, приняв его за отца одного из детей

В Ненецком автономном округе перед судом предстанет охранник частного охранного предприятия по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших убийство мальчика в детском саду. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщили в главке СКР.

Следственными органами СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу расследование уголовного дела в отношении 35-летнего сотрудника ЧОП «Святогоръ». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 31 октября 2019 года около 13 часов 30 минут 36-летний житель города Нарьян-Мара подошел к центральному входу «Центра развития ребенка – детский сад «Сказка» и позвонил в домофон. Охранник ООО «ОП «Святогоръ» в нарушение установленных правил дистанционно, не выходя из комнаты охраны и не установив цели визита, открыл тому входную дверь. Мужчина беспрепятственно поднялся на 2-й этаж и прошел в спальню одной из групп, где во время «тихого часа» отдыхали дети.

Одна из воспитателей попыталась преградить ему путь в спальню, но мужчина оттолкнул ее и подошел к одной из кроватей. Второй воспитатель побежала звать на помощь, сотрудник детского сада по хозяйственной части нажала «тревожную кнопку». Однако к этому моменту мужчина уже причинил смертельные ножевые ранения шеи 6-летнему мальчику. На месте преступления его задержали охранник и рабочий детского сада, которые удерживали до прибытия сотрудников управления Росгвардии и УМВД России по Ненецкому автономному округу.

Вопрос о психическом состоянии подозреваемого в убийстве ребенка, который пояснил следователю, что слышал голоса в голове, а также говорил про сатану и жертвоприношение, сразу же встал после его задержания.

В отношении него в «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила, что он страдает психическим расстройством и на момент совершения инкриминируемого ему деяния был невменяем, в связи с чем нуждается в применении принудительной меры медицинского характера.

Охранник, который на момент указанных событий отработал в ЧОП не более 2 месяцев, свою вину признал частично и пояснил следователю, что пропустил мужчину в детский сад, так как принял его за родителя одного из детей.

На период следствия в отношении охранника ЧОП избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении охранника с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

6 февраля 2020 года арбитражный суд Архангельской области вынес решение об аннулировании лицензии ООО «Охранное предприятие «Святогоръ», в связи с нарушениями, допущенными при оказании услуг по охране детского сада.

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