Смерть девушки на конкурсе по поеданию пирожных попала на видео из бара «Кил Фиш» в Москве. 18+

Родители погибшей говорят, что ей нельзя было пить спиртное. 23-летняя работала пекарем и лидировала в конкурсе. По предварительным данным, она задохнулась.

Пирожные стали объектом конкурса и причиной смерти

В Москве 23-летняя девушка умерла в баре «Кил Фиш» в воскресенье, 16 февраля. Инцидент произошел в Нижнем Сусальном переулке. Девушка потеряла сознание. Очевидцы вызвали скорую. По предварительным данным, она подавилась и задохнулась.

Родители погибшей на конкурсе по поеданию пирожных девушки прокомментировали произошедшее. По их словам, причина смерти дочери пока не установлена, передает РЕН-ТВ.

«Ничего пока неизвестно», — говорит отец.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у погибшей якобы имелись серьезные проблемы со здоровьем. Однако родители эту информацию опровергли. Они сказали, что девушке просто нельзя было пить спиртное, но не объяснили почему.

«Ей просто нельзя было пить, она не болела», — заявил отец.

Она лидировала в состязании. По некоторым данным, девушка работала пекарем.

Камера сняла гибель девушки на конкурсе поедания пирожных.

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