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Смерть девушки на конкурсе по поеданию пирожных попала на видео из бара «Кил Фиш» в Москве. 18+

19:15 17.02.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Родители погибшей говорят, что ей нельзя было пить спиртное. 23-летняя работала пекарем и лидировала в конкурсе. По предварительным данным, она задохнулась.

Смерть девушки на конкурсе по поеданию пирожных попала на видео из бара Кил Фиш в Москве. 18+
Пирожные стали объектом конкурса и причиной смерти

В Москве 23-летняя девушка умерла в баре «Кил Фиш» в воскресенье, 16 февраля. Инцидент произошел в Нижнем Сусальном переулке. Девушка потеряла сознание. Очевидцы вызвали скорую. По предварительным данным, она подавилась и задохнулась.

Родители погибшей на конкурсе по поеданию пирожных девушки прокомментировали произошедшее. По их словам, причина смерти дочери пока не установлена, передает РЕН-ТВ.

«Ничего пока неизвестно», — говорит отец.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у погибшей якобы имелись серьезные проблемы со здоровьем. Однако родители эту информацию опровергли. Они сказали, что девушке просто нельзя было пить спиртное, но не объяснили почему.

«Ей просто нельзя было пить, она не болела», — заявил отец.

Она лидировала в состязании. По некоторым данным, девушка работала пекарем.

Камера сняла гибель девушки на конкурсе поедания пирожных.

Видео РЕН-ТВ 18+

Видео РЕН-ТВ 18+

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От редакции

Глупые конкурсы по поеданию?

Аноним, 17 февраля 2020 19:42
Идиотизм.Не смешно нисколько.Кому смешно,смотрите видео.Всегда был против такой "дури"как пожирание чего либо на скорость.Мы не свиньи.Родным погибшей соболезнования конечно.
Аноним, 17 февраля 2020 20:29
А ведь когда то первые слова в школе - Мы не рабы, рабы не мы.
А теперь стали рабами своих пороков.
Аноним, 17 февраля 2020 21:26
правильнее так: "рабы немы", в смысле не отстаивают свои права или не имеют на это право. В позднем СССР слово "немы" стали разделять на слоги "не мы", вроде как там, на загневающем, там рабы, но только не мы...

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