Не слабо убить: на спор убил бомжа и отрезал ему голову житель Омска

На допросе у следователя подозреваемый признался в содеянном, пояснив, что таким образом пытался доказать приятелю, что ему «не слабо» убить человека.

Суд арестовал подозреваемого в убийстве

Следственными органами СКР по Омской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения 14 февраля около 23 час. 30 минут в квартире, расположенной в доме на ул. 3-я Железнодорожная в Омске, тела 60-летнего мужчины без головы, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, во время совместного распития спиртного в ходе ссоры ранее судимый за кражу 51-летний хозяин квартиры нанес несколько ударов ножом своему приятелю, без определенного места жительства, после чего, поняв, что гость скончался, отчленил голову и пытался скрыть следы преступления, но в кухню зашла сожительница подозреваемого и, увидев тело, вызвала сотрудников полиции. Подозреваемый был задержан.

На допросе у следователя подозреваемый признался в содеянном, пояснив, что таким образом пытался доказать потерпевшему, что ему «не слабо» убить человека. В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.