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Нашла в туалете самолета пакет с $10 тыс. и €5 тыс. россиянка не рейсе из Томска в Москву

20:00 17.02.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В общей сложности найденная сумма составила почти миллион рублей. Пассажирка авиалайнера попыталась присвоить себе деньги. Предположительно, деньги забыли на борту путешественники, летевшие в Германию на свадьбу с пересадкой в столице.

Нашла в туалете самолета пакет с $10 тыс. и €5 тыс. россиянка не рейсе из Томска в Москву
Россиянка нашла пакет с деньгами в туалете на борту самолета

Россиянка нашла пакет с деньгами на борту самолета и попыталась его присвоить. Об этом сообщил замначальника Томского линейного отдела МВД России Вячеслав Трефилов, пишет FlashSiberia.

Инцидент произошел на борту воздушного судна, направлявшегося по маршруту из Томска в Москву. По данным полиции, пассажирка рейса обнаружила в туалете упаковку, в которой находились десять тысяч долларов (633 тысячи рублей) и пять тысяч евро (343 тысячи рублей). Таким образом, в общей сложности найденная сумма составила почти миллион рублей.

Согласно предварительным данным, деньги забыли на борту путешественники, летевшие в Германию с пересадкой в столице. «Они летели на свадьбу и оставили пакет в туалете», — пояснил Трефилов. Он также рассказал, что россиянка попыталась присвоить деньги, однако стала фигуранткой уголовного дела и впоследствии была вынуждена вернуть всю сумму.

17 апреля прошлого года уборщик аэропорта Шереметьево присвоил найденный пакет с деньгами и собрался сбежать на родину в Узбекистан. Согласно записи с камер видеонаблюдения, сотрудник аэропорта обнаружил конверт с 3,6 тысячи долларов во время уборки помещения, передает Лента.ру.

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От редакции

Зачем с деньгами ходили в туалет?

Аноним, 17 февраля 2020 21:10
НВР: контрабанда. Прятали везде, а когда доставали, то часть обронили! Вообще наш народ считает так - коли что нашёл, следовательно МОЁ!

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