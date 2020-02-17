Пенсию не получат без карты «Мир» российские пенсионеры. Изменений ждут с 1 июля 2020 года

Уточняется, что если карту не заменить, то после 1 июля банк будет возвращать пенсию гражданина обратно в ПФР и получить деньги уже будет невозможно.

Ранее сообщалось, что размер социальных выплат для пенсионеров в России вырос

С 1 июля 2020 года российских пенсионеров, получающих пенсию на банковскую карту, ждут серьёзные изменения. По данным СМИ, те, кто не успеет заменить карту, согласно новым правилам, пенсию не получат.

С 1 июля 2020 года российских пенсионеров ожидают изменения в вопросе порядка получения пенсий на банковские карты. Как сообщает primpress.ru, ссылаясь на Пенсионный фонд, согласно принятому законодательству, с 1 июля текущего года все социальные выплаты должны будут перечисляться только на карты платежной системы «Мир».

В ПФР уточнили, что всем пенсионерам, открывшим банковский счёт для получения пенсий после 1 июля 2017 года, кредитные организации обязаны были предоставить карту «Мир».

Остальным же до 1 июля необходимо заменить банковскую карту в своём кредитном учреждении. Уточняется, что если карту не заменить, то после 1 июля банк будет возвращать пенсию гражданина обратно в ПФР и получить деньги уже будет невозможно.