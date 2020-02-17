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Пенсию не получат без карты «Мир» российские пенсионеры. Изменений ждут с 1 июля 2020 года

20:30 17.02.2020 Фото: Википедии
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Уточняется, что если карту не заменить, то после 1 июля банк будет возвращать пенсию гражданина обратно в ПФР и получить деньги уже будет невозможно.

Пенсию не получат без карты Мир российские пенсионеры. Изменений ждут с 1 июля 2020 года
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Сюжет: Пенсионная реформа
Пенсию не получат без карты Мир российские пенсионеры. Изменений ждут с 1 июля 2020 года

Пенсию не получат без карты «Мир» российские пенсионеры. Изменений ждут с 1 июля 2020 годаДо 35 тыс. рублей вырастет пенсия, если не обращаться за ней 10 лет после наступления пенсионного возрастаЕщё 101 новостей

С 1 июля 2020 года российских пенсионеров, получающих пенсию на банковскую карту, ждут серьёзные изменения. По данным СМИ, те, кто не успеет заменить карту, согласно новым правилам, пенсию не получат.

С 1 июля 2020 года российских пенсионеров ожидают изменения в вопросе порядка получения пенсий на банковские карты. Как сообщает primpress.ru, ссылаясь на Пенсионный фонд, согласно принятому законодательству, с 1 июля текущего года все социальные выплаты должны будут перечисляться только на карты платежной системы «Мир».

В ПФР уточнили, что всем пенсионерам, открывшим банковский счёт для получения пенсий после 1 июля 2017 года, кредитные организации обязаны были предоставить карту «Мир».

Остальным же до 1 июля необходимо заменить банковскую карту в своём кредитном учреждении. Уточняется, что если карту не заменить, то после 1 июля банк будет возвращать пенсию гражданина обратно в ПФР и получить деньги уже будет невозможно.

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От редакции

Как удобнее получать пенсию?

Аноним, 17 февраля 2020 21:03
не все пенсионеры используют банковскую карту для получения пенсии. Есть просто счета, без карты. На них сие требование не распространяется.

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