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Месть за издевательства: Облила бензином и подожгла спящего сожителя жительница Красноярского края

20:51 17.02.2020 Фото: Википедии
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Мужчина скончался в больнице от обширных термических ожогов. Пожар потушили увидевшие дым соседи. Поджигательнице инкриминируют убийство с особой жестокостью.

Месть за издевательства: Облила бензином и подожгла спящего сожителя жительница Красноярского края
Женщина облила сожителя бензином и бросила спичку

В Канском районе перед судом предстанет местная жительница по обвинению в убийстве сожителя и покушении на убийство двух знакомых, сообщили сегодня, 17 февраля, в СКР Красноярского края.

Следственным отделом по Канскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела по обвинению 29-летней жительницы Канского района в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «д», «е» ч. 2 ст. 105 (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное с особой жестокостью, совершенное общеопасным способом), ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что в январе 2019 года между обвиняемой и ее сожителем произошел конфликт, в ходе которого 34-летний мужчина выражался нецензурной бранью в отношении женщины, а также ударил ее по голове и телу. Во время ссоры в доме находились их знакомые мужчина и женщина. После того, как сожитель и гости уснули, обвиняемая, решив отомстить, облила спавшего сожителя бензином и кинула горящую спичку на облитую бензином одежду, после чего вышла из дома и закрыла дверь.

Через непродолжительное время огонь в доме потушили посторонние лица, заметившие дым. Сожитель обвиняемой был доставлен в больницу, однако скончался от обширных термических ожогов. Находившиеся в доме мужчина и женщина не пострадали. Обвиняемая частично признала свою вину, пояснив, что убивать не хотела, желая лишь напугать сожителя.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу

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