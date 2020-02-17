Российский софт на смартфоны предустановят уже в 2020 году. Что будет

Навигаторы и поисковики станут первыми. В Кремле заявили, что закон о предустановке российского ПО на гаджеты связан с антимонопольными вопросами, а не с попыткой «отгородить» Россию в интернете.

Изменений с российским софтом стоит ждать с 1 июля 2020 года

14 февраля стало известно, что навигаторы и поисковые системы станут первыми обязательными программами для предустановки на смартфоны. Ранее ФАС предложила примерный перечень программ для всех гаджетов. Напомним, что в декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке российского софта на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Рассказываем, в чем его суть и что изменится для пользователей после вступления его в силу.

На каких гаджетах должны быть предустановлены российские программы?

В законе, который должен вступить в силу с 1 июля 2020 года, говорится про «отдельные виды технически сложных товаров».

На сайте Госдумы РФ в объяснении приводятся в пример смартфоны, компьютеры и телевизоры Smart TV. На всех заседаниях, посвященных выбору софта, обязательного для предустановки, обсуждается именно этот список устройств.

Какой софт будут ставить?

Окончательного и утвержденного списка приложений пока нет.

14 февраля стало известно, что навигаторы и поисковики станут первыми обязательными программами для предустановки на смартфоны в России. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ.

Еще 22 января ФАС России определилась с примерным перечнем программ. «На смартфонах могут быть предустановлены антивирусные программы, навигаторы, поисковики, программы доступа к госуслугам и платежные системы. Аналогичные программы, за исключением платежной системы, будут установлены и на планшетах. На планшетах, компьютерах и Smart ТV должна быть обеспечена возможность установки программ аудиовизуального сервиса, а также просмотра программ I и II мультиплекса», — сказал заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

Уточняется, что в окончательном постановлении не будут рекомендованы конкретные программы, скажем, антивирус или навигатор одного производителя, что могло бы нарушить закон о конкуренции. Такого развития событий изначально опасались эксперты.

«Сейчас в реестре программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи РФ. более 5 тыс. программ от российских производителей. Их по факту больше — созданием программ на продажу занимается порядка 130–140 тыс. разработчиков», — говорит Валентин Макаров, президент НП «Руссофт» (объединяет разработчиков). — Например, у нас есть два крупных разработчика решений в области информационной безопасности — «Лаборатория Касперского» и Dr Web. Главное, чтобы производитель техники мог сам решать и выбирать из антивирусов, а не должен был установить конкретный продукт от одного производителя».

Когда начнут устанавливать российский софт?

ФАС предложила, чтобы с 1 июля 2020 года предустановка была обязательной для смартфонов. С 1 июля 2021 года — для планшетов, с 1 июля 2022 года — для компьютеров, с 1 июля 2023 года — для Smart ТV.

Некоторые участники заседания предложили в отношении отдельных программ перенести сроки на более ранний период.

Сейчас текст концепции закона дорабатывается. Ожидается, что до конца января будет подготовлен и разослан участникам рабочей группы проект постановления. Его внесение в правительство РФ намечено на март 2020 года.

Что изменится для потребителей? Вот я куплю смартфон в июле 2020 года. В нем не будет чего-то привычного?

Нет, все останется, но будут еще и приложения от отечественных производителей.

Этот закон не обязывает производителей гаджетов заменять свои приложения на российский софт. Речь о том, что программы от российских компаний должны быть.

И речь не идет о том, что приложения от отечественных производителей должны быть «зашиты» в ОС так, чтобы их нельзя было удалить. По идее, пользователь сможет оставить или удалить предустановленные приложения, по желанию — скачать новые, как и в случае с любыми другими программами.

В ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) опасаются, что закон может плохо сказаться на отрасли. Глава Минпромторга Денис Мантуров уверен, что при грамотном подходе новый закон на стоимость гаджетов не повлияет

Говорят, что это закон против Apple. Почему его так называют?

Apple, согласно внутренней политике, не предустанавливает на гаджеты сторонние приложения.

Представители компании были против инициативы, также не поддерживали закон, когда он еще был законопроектом, представители Microsoft, Intel, Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК). Российские разработчики — «Лаборатория Касперского», МТС, Mail.ru Group, «Мегафон» — были за концепцию.

Представитель РАТЭК Антон Гуськов прокомментировал «Ведомостям», что «если закон будет принят, производители будут вынуждены пересмотреть свою бизнес-модель работы в России». И позже объяснял The Bell, что Apple может уйти из России. «Для них Россия — не самый большой рынок, и они не будут из-за него менять свою политику. В итоге все их устройства будут попадать в Россию непрозрачным путем, а от этого пострадают и государство, и пользователи».

С этим мнением не согласен депутат Госдумы РФ, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. «Говорить о том, что Apple сейчас уйдет с рынка, это смешно. Это разговоры для излишнего нагнетания ситуации. Никуда Apple не уйдет и продолжит работу на рынке, я в этом глубоко убежден», — сказал ТАСС Горелкин.

Зачем этот закон нужен?

«Есть две основные идеи. Первая — содействие российским разработчикам в конкурентной борьбе с иностранными компаниями. Вторая — соблюдение закона о персональных данных. Разработчики приложений собирают информацию о пользователях — от перемещений до потребительских предпочтений и контактов из телефонной книги (как и зачем это делается, читайте в этом тексте). Власти страны хотят, чтобы данные о россиянах хранились у отечественных компаний», — считает Валентин Макаров.

Принятие этого закона «будет способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий», говорится в официальном отзыве правительства на проект закона.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что закон о предустановке российского ПО на гаджеты связан с антимонопольными вопросами, а не с попыткой «отгородить» Россию в интернете, передает ТАСС.