«Это порнография»: возмутился выставкой о размножении животных православный активист из Бердска

Иван Квасницкий обратился с письмом в минкульт и МВД Новосибирской области, полагая, что демонстрация спаривающихся животных, пусть и чучел, может нанести психологическую травму детям. Экспонаты в музее природы имеют маркировку «12+».

Павел Глазков не считает выставку скабрезной

В Новосибирске разыгрался очередной скандал на почве защиты общественной нравственности. Православные активисты выступили против выставки, посвященной брачному поведению животных. Но автор экспозиции уверен, что маркировка «12+» для чучел спаривающихся зверей прекрасно подходит. Об этом на своей страничке во ВКонтакте рассказал ученый из Санкт-Петербурга Павел Глазков, организатор выставки в новосибирском музее природы.

Выставка, демонстрирующая все этапы размножения животных, открылась в Новосибирском краеведческом музее 14 февраля – в День всех влюбленных. Сама экспозиция посвящена всем аспектам брачного поведения: от ухаживания до заботы о потомстве. На выставке представлены чучела млекопитающих и птиц, оформленные в виде «сценок» из их жизни.

Отдельно организаторы подчеркивают роль брачного поведения животных в культуре народов мира: изображения спаривающихся зверей использовались в произведениях искусства во все времена.

Экспонаты имеют маркировку «12+». Однако не все считают, что детям в этом возрасте уже стоит рассматривать процесс спаривания во всех подробностях. Житель Бердска Иван Квасницкий обратился с жалобой к чиновникам, чтобы добиться запрета выставки «Каждой твари по паре». 15 февраля он написал письмо с жалобой в региональное министерство культуры, уполномоченному по правам ребенка в Новосибирской области и начальнику МВД. Квасницкий уверен, что данная выставка, которая имеет возрастное ограничение «12+», может нанести серьезные психологические травмы детям. Тема выставки его возмутила, он сравнил ее с порнографией.

-Экспонаты противоречат ФЗ РФ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», а также нарушает некоторые положения Конституции РФ, Федеральные законы и правовые акты Президента и Правительства РФ в сфере культурной и образовательной политики Российской Федерации и Новосибирской области», — говорится в письме, которое он выложил в своем фейсбук. В комментариях к своему обращению местным СМИ он назвал происходящее демонстрацией порнографии.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Иван Квасницкий также известен тем, что выступал за запрет показа фильма «Матильда», концерта рэпера Элджея и феминистских организаций.

Письмо Ивана Квасницкого против выставке о размножении животных