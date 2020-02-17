17.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

«Это порнография»: возмутился выставкой о размножении животных православный активист из Бердска

21:59 17.02.2020, Анастасия Солодкова Фото: https://vk.com/id2730611
5 1

Иван Квасницкий обратился с письмом в минкульт и МВД Новосибирской области, полагая, что демонстрация спаривающихся животных, пусть и чучел, может нанести психологическую травму детям. Экспонаты в музее природы имеют маркировку «12+».

Это порнография: возмутился выставкой о размножении животных православный активист из Бердска
Павел Глазков не считает выставку скабрезной

В Новосибирске разыгрался очередной скандал на почве защиты общественной нравственности. Православные активисты выступили против выставки, посвященной брачному поведению животных. Но автор экспозиции уверен, что маркировка «12+» для чучел спаривающихся зверей прекрасно подходит. Об этом на своей страничке во ВКонтакте рассказал ученый из Санкт-Петербурга Павел Глазков, организатор выставки в новосибирском музее природы.

Выставка, демонстрирующая все этапы размножения животных, открылась в Новосибирском краеведческом музее 14 февраля – в День всех влюбленных. Сама экспозиция посвящена всем аспектам брачного поведения: от ухаживания до заботы о потомстве. На выставке представлены чучела млекопитающих и птиц, оформленные в виде «сценок» из их жизни.

Отдельно организаторы подчеркивают роль брачного поведения животных в культуре народов мира: изображения спаривающихся зверей использовались в произведениях искусства во все времена.

Экспонаты имеют маркировку «12+». Однако не все считают, что детям в этом возрасте уже стоит рассматривать процесс спаривания во всех подробностях. Житель Бердска Иван Квасницкий обратился с жалобой к чиновникам, чтобы добиться запрета выставки «Каждой твари по паре». 15 февраля он написал письмо с жалобой в региональное министерство культуры, уполномоченному по правам ребенка в Новосибирской области и начальнику МВД. Квасницкий уверен, что данная выставка, которая имеет возрастное ограничение «12+», может нанести серьезные психологические травмы детям. Тема выставки его возмутила, он сравнил ее с порнографией.

-Экспонаты противоречат ФЗ РФ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», а также нарушает некоторые положения Конституции РФ, Федеральные законы и правовые акты Президента и Правительства РФ в сфере культурной и образовательной политики Российской Федерации и Новосибирской области», — говорится в письме, которое он выложил в своем фейсбук. В комментариях к своему обращению местным СМИ он назвал происходящее демонстрацией порнографии.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Иван Квасницкий также известен тем, что выступал за запрет показа фильма «Матильда», концерта рэпера Элджея и феминистских организаций.

Это порнография: возмутился выставкой о размножении животных православный активист из Бердска

Письмо Ивана Квасницкого против выставке о размножении животных

Это порнография: возмутился выставкой о размножении животных православный активист из Бердска

На открытии выставки

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Нельзя такое показывать детям?

Гость, 17 февраля 2020 22:09
Либер-креаклы испытывают социум на нравственную прочность?! Их в дверь - они в окно!
"Я купил себе штаны,
И не дам им сладу:
Только спереди зашью -
Разорвутся сзаду!"
Владимир, 17 февраля 2020 22:35
Вот что значит праздник 14 февраля,вполне в духе морали!Неужели можно столько времени быть лозами?!!!
Владимир, 17 февраля 2020 22:36
Лохами?!!!
Аноним, 17 февраля 2020 23:20
Озабоченный Глазков! Если другие учёные и любители природы снимают видео то размножение если и показывают, то не заостряют на этом внимание, и всё вписывается гармонично. Ну а если бог ума не дал, то "чернуху на первый план"! А что выставка не "+6"?! Если поинтересоваться работами этого учёного, то кроме подобных выставок и видео ни чего нет! Такой же доктор наук, как наш экс-директор КБУ!
Поросёнок Пётр, 17 февраля 2020 23:35
Вооот, только недавно задумался, а чего это нашего замечательного Ивана Квасницкого не слышно и на тебе Спасибо дорогой Иван, если бы не вы, я бы про эту выставку не узнал, а теперь обязательно посещу Кстати, дорогой Иван, существует очень большая проблема, уличные собаки, которые периодически спариваются на глазах у детей, чему я неоднократно был свидетелем, дети при этом хихикают и очевидно, морально разлагаются, по этому, я предлагаю вам оскорбиться и официально обратиться в Государственную Думу, дабы наши депутаты приняли закон о запрете публичного спаривания животных, хватит терпеть подобное аморальное поведение!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

20 лет британка Фрэнки не мыла свои 2-х метровые волосы
22:54 17-02-2020
20 лет британка Фрэнки не мыла свои 2-х метровые волосы
БердскСуд запретил: Новое концессионное соглашение с мечтавшей вложить 1,3 млрд руб. в сети и котельные «Багирой-М» не будет заключать власть Бердска 2
22:00 17-02-2020
Суд запретил: Новое концессионное соглашение с мечтавшей вложить 1,3 млрд руб. в сети и котельные «Багирой-М» не будет заключать власть Бердска
Бердск"Это порнография": возмутился выставкой о размножении животных православный активист из Бердска 5
21:59 17-02-2020
17 февраля 2020 года - день Николая Студеного: В этот день категорически запрещалось бездельничать или веселиться
21:39 17-02-2020
17 февраля 2020 года - день Николая Студеного: В этот день категорически запрещалось бездельничать или веселиться
Отменить уголовку работодателям за невыплату зарплаты и наказывать следователей хочет Госсовет 2
21:30 17-02-2020
Отменить уголовку работодателям за невыплату зарплаты и наказывать следователей хочет Госсовет
БердскПособие на ребенка до 3 лет: Семья с доходом в 74 916 руб. получит деньги от Путина в России. И в Бердске 268
21:28 17-02-2020
Пособие на ребенка до 3 лет: Семья с доходом в 74 916 руб. получит деньги от Путина в России. И в Бердске
БердскПолучение детских пособий на ребенка от 3 до 7 лет в 5500 рублей и маткапитала упростили в России, Новосибирске и Бердске. Заявление примут через Госуслуги 3
21:28 17-02-2020
Получение детских пособий на ребенка от 3 до 7 лет в 5500 рублей и маткапитала упростили в России, Новосибирске и Бердске. Заявление примут через Госуслуги
Лунный календарь посадки рассады в феврале 2020: Перец, баклажаны 4
21:25 17-02-2020
Лунный календарь посадки рассады в феврале 2020: Перец, баклажаны
БердскНа 97% готовы обеспечить горячим питанием детей школы Бердска 6
21:20 17-02-2020
На 97% готовы обеспечить горячим питанием детей школы Бердска
Российский софт на смартфоны предустановят уже в 2020 году. Что будет
21:14 17-02-2020
Российский софт на смартфоны предустановят уже в 2020 году. Что будет