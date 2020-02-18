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Подросшая дочь Филипа Киркорова копия отца

08:30 18.02.2020 Фото: Открытые источники
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Девочке не так давно исполнилось 8 лет, в честь дня рождения звездный папа заказал вечеринку в стиле «Гарри Поттера» — это любимый фильм Аллы-Виктории.

Подросшая дочь Филипа Киркорова копия отца
Подросшая дочь Филиппа Киркорова

Алла-Виктория Филипповна Киркорова с каждым днем превращается в прекрасного лебедя, расцветая и радуя своего отца красотой. Девочке недавно  исполнилось 8 лет, в честь дня рождения папа заказал вечеринку в стиле «Гарри Поттера» — это любимый фильм Аллы-Виктории.

У звездной дочки уже есть собственный instagram, правда пока что его ведет отец. Филипп делится с подписчиками важными моментами из жизни Аллы-Виктории. А подписчики неустанно отмечают о сходстве во внешности певца и красавицы дочки.

Дочь Киркорова учится в элитной спортивной школе , где помимо основных предметов: математики, развития речи, окружающего упор делают на физическое развитие детей.

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От редакции

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Аноним, 16 февраля 2020 12:10
НВР:
Красавица. Смотреть можно бесконечно.
Аноним, 16 февраля 2020 15:36
Очень похожа!
Аноним, 16 февраля 2020 15:43
НВР:очень, как будто клонировали! или он сам родил?
светлана, 16 февраля 2020 18:17
Очень похожа на Аглаю Тарасову
Аноним, 16 февраля 2020 19:02
НВР:
да
Аноним, 16 февраля 2020 19:52
НВР:
Очень похожа на папу. Красавицей становится .
Аноним, 16 февраля 2020 20:00
НВР:
Похожа
здоровья девчушке и счастья..., 16 февраля 2020 20:56
здоровья девчушке и счастья...
Аноним, 16 февраля 2020 22:29
НВР:
Аноним, 16 февраля 2020 22:35
НВР:
очень похожа! Красавица!
Аноним, 16 февраля 2020 23:10
Очень красивая девочка!!!
Аноним, 16 февраля 2020 23:27
НВР:
Да, очень похожа! Просто милашка!
Аноним, 17 февраля 2020 00:19
НВР:
Очень похожа! А на кого еще, ведь Филипп её отец. Желаем им счастья, любви,успехов. Добиться Аллы Виктории в жизни признания, как её любимый всеми отец, наш кумир, трогающий своим пением наши души. Всех благ им, нашим дорогим !
Аноним, 17 февраля 2020 00:41
НВР:
Похожа на папу, сравнить ведь не с кем. Очень красивая девочка.
Аноним, 17 февраля 2020 00:41
НВР:
Похожа на свою бабушку Викторию.
Аноним, 17 февраля 2020 00:50
Доч Красотка Но Имя Оч длиное Аллавиктория Филиповна Киркоровна
Ирина, 17 февраля 2020 04:51
Красотка..и глазки добрые и умненькие.
Аноним, 17 февраля 2020 06:48
НВР:
Очень красивая девочка, копия папы. Удивительные, немного грустные глаза и улыбка. Здоровья, счастья, верных друзей тебе, голубка
аноним, 17 февраля 2020 09:21
НВР:
красивая
Аноним, 17 февраля 2020 12:02
НВР:
На маму походит Филиппа,просто копия.
Аноним, 17 февраля 2020 12:09
НВР:
Двойные имена вроде Вероники, Маргариты и т.д. плохо отражаются на судьбе, считаются "тяжелыми". Видимо, судьба не знает, какое имя "главное"
Аноним, 17 февраля 2020 12:30
НВР: ДА.
Возникает дополнительный вопрос - а может быть она больше похожа на маму?
https://static.life.ru/posts/2015/05/343970/a503b80bdf929a34d887706f21903d61.jpg
Аноним, 17 февраля 2020 13:33
НВР:
Девочка растет без матери?
Правая, 17 февраля 2020 13:39
Двойное имя, плохо сочетаемое с друг другом (в данном случае-неумное и неудачное желание родителя выпендриться), воспитание в неполной семье, как известно без матери, жизнь на "отдельно взятой планете", в холе и сытости- и что, какими людьми вырастут эти милые сейчас дети?
Аноним, 17 февраля 2020 13:43
Вся в отца???? Что и все психические повадки, и отвратительное поведение в обществе, высокомерие тоже передалось ей????
Неужели так все переплелось у Фили, что даже детей наградил своим психопатством.
Аноним, 17 февраля 2020 16:03
Милая, хорошая девочка, дсй Бог пусть растет доброй, отзывчивой и умненькьй, светлой тебе дороги. Бабуля.
Аноним, 17 февраля 2020 16:21
Папина любовь и гордость. А вот с мамой девочка общается? Разве можно без мамы жить в таком возрасте. Пусть все дети будут счастливы.
Аноним, 17 февраля 2020 17:26
НВР:
Похожа ! Красавица !.. и видно, что умненькая девочка !
Аноним, 17 февраля 2020 17:43
НВР:
Надоело читать и слышать, что дети "звёзд" особенные, ходят в элитные школы, красавцы и т.д. и т.п. А простые русские дети чем хуже? Только тем, что не имеют их родители миллионов, а выживают как могут и растят великолепное умное будущее страны без элитного воспитаня.
Жители города, 18 февраля 2020 10:13
Дети отличаются только состоянием кошелька родителей,и не факт что в пользу богатого.
Аноним, 17 февраля 2020 18:38
НВР:
Нет
Аноним, 17 февраля 2020 20:46
НВР:
Очень
Аноним, 17 февраля 2020 20:53
НВР:да !!
Лариса, 17 февраля 2020 21:57
Какая важная и интересная новость!))))))
Аноним, 17 февраля 2020 22:20
НВР:
Девочка - копия своей мамы.
Аноним, 17 февраля 2020 22:22
НВР:
Да, раньше мне не очень нравилась, а теперь вижу что красивой будет.
Аноним, 17 февраля 2020 22:24
НВР:
красивая девочка... породу держит (отец-то красавец)
Аноним, 17 февраля 2020 22:53
НВР: Копия!
Аноним, 17 февраля 2020 23:00
Прятные дети что у Киркорова, что у Галкина с Аллой, главное скромные и воспитанные!!!
Аноним, 18 февраля 2020 00:10
Очень похожа на папу! Армянские дети все красивые...яркие!НВР:
Аноним, 18 февраля 2020 01:29
НВР:
Да! девочка красавица!
Аноним, 18 февраля 2020 02:30
НВР:
можно сказать даа
Аноним, 18 февраля 2020 03:07
НВР:
Да,похожа, симпатичная девочка, здоровья и успехов в спорте малышке
Аноним, 18 февраля 2020 09:47
НВР:
На маму Филипа сильно похожа

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