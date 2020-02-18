Подросшая дочь Филипа Киркорова копия отца

Алла-Виктория Филипповна Киркорова с каждым днем превращается в прекрасного лебедя, расцветая и радуя своего отца красотой. Девочке недавно исполнилось 8 лет, в честь дня рождения папа заказал вечеринку в стиле «Гарри Поттера» — это любимый фильм Аллы-Виктории.
У звездной дочки уже есть собственный instagram, правда пока что его ведет отец. Филипп делится с подписчиками важными моментами из жизни Аллы-Виктории. А подписчики неустанно отмечают о сходстве во внешности певца и красавицы дочки.
Дочь Киркорова учится в элитной спортивной школе , где помимо основных предметов: математики, развития речи, окружающего упор делают на физическое развитие детей.
Красавица. Смотреть можно бесконечно.
да
Очень похожа на папу. Красавицей становится .
Похожа
очень похожа! Красавица!
Да, очень похожа! Просто милашка!
Очень похожа! А на кого еще, ведь Филипп её отец. Желаем им счастья, любви,успехов. Добиться Аллы Виктории в жизни признания, как её любимый всеми отец, наш кумир, трогающий своим пением наши души. Всех благ им, нашим дорогим !
Похожа на папу, сравнить ведь не с кем. Очень красивая девочка.
Похожа на свою бабушку Викторию.
Очень красивая девочка, копия папы. Удивительные, немного грустные глаза и улыбка. Здоровья, счастья, верных друзей тебе, голубка
красивая
На маму походит Филиппа,просто копия.
Двойные имена вроде Вероники, Маргариты и т.д. плохо отражаются на судьбе, считаются "тяжелыми". Видимо, судьба не знает, какое имя "главное"
Возникает дополнительный вопрос - а может быть она больше похожа на маму?
https://static.life.ru/posts/2015/05/343970/a503b80bdf929a34d887706f21903d61.jpg
Девочка растет без матери?
Неужели так все переплелось у Фили, что даже детей наградил своим психопатством.
Похожа ! Красавица !.. и видно, что умненькая девочка !
Надоело читать и слышать, что дети "звёзд" особенные, ходят в элитные школы, красавцы и т.д. и т.п. А простые русские дети чем хуже? Только тем, что не имеют их родители миллионов, а выживают как могут и растят великолепное умное будущее страны без элитного воспитаня.
Нет
Очень
Девочка - копия своей мамы.
Да, раньше мне не очень нравилась, а теперь вижу что красивой будет.
красивая девочка... породу держит (отец-то красавец)
Да! девочка красавица!
можно сказать даа
Да,похожа, симпатичная девочка, здоровья и успехов в спорте малышке
На маму Филипа сильно похожа