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Здоровье

Клиника «Веритас» предлагает новую услугу Холтер-АД и Холтер-ЭКГ

09:53 18.02.2020 Фото: Клиника Веритас
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МДЦ «Веритас» предлагает Вам новую услугу — суточное мониторирование АД (артериального давления) и суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру.

Клиника Веритас предлагает новую услугу Холтер АД и Холтер ЭКГ
Методика незаменима при диагностике сердечно-сосудистых заболеваний, высокоинформативна и безопасна для пациента

МДЦ «Веритас» предлагает Вам новую услугу 
— суточное мониторирование АД (артериального давления)
и суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру!

Методика незаменима при диагностике сердечно-сосудистых заболеваний, высокоинформативна и безопасна для пациента.

Вы можете позвонить по телефону
   2-80-10 и 2-66-99, +7(913) 017 10 80
…и записаться на прием         
  Будем рады помочь Вам!

Источник: Раздел Клиники Веритас на сайте Весь Бердск

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