Клиника «Веритас» предлагает новую услугу Холтер-АД и Холтер-ЭКГ

09:53
18.02.2020
Фото: Клиника Веритас
МДЦ «Веритас» предлагает Вам новую услугу — суточное мониторирование АД (артериального давления) и суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру.
МДЦ «Веритас» предлагает Вам новую услугу
— суточное мониторирование АД (артериального давления)
и суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру!
Методика незаменима при диагностике сердечно-сосудистых заболеваний, высокоинформативна и безопасна для пациента.
Вы можете позвонить по телефону
2-80-10 и 2-66-99, +7(913) 017 10 80
…и записаться на прием
Будем рады помочь Вам!
Источник: Раздел Клиники Веритас на сайте Весь Бердск
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