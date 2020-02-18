Клиника «Веритас» предлагает новую услугу Холтер-АД и Холтер-ЭКГ

МДЦ «Веритас» предлагает Вам новую услугу — суточное мониторирование АД (артериального давления) и суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру.

Методика незаменима при диагностике сердечно-сосудистых заболеваний, высокоинформативна и безопасна для пациента

МДЦ «Веритас» предлагает Вам новую услугу

— суточное мониторирование АД (артериального давления)

и суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру!



Методика незаменима при диагностике сердечно-сосудистых заболеваний, высокоинформативна и безопасна для пациента.

Вы можете позвонить по телефону

2-80-10 и 2-66-99, +7(913) 017 10 80

…и записаться на прием

Будем рады помочь Вам!

Источник: Раздел Клиники Веритас на сайте Весь Бердск