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Образование

Экономический лицей:​ «Горячая линия» по вопросам незаконной продажи никотиносодержащей продукции

08:53 18.02.2020 Фото: pxhere.com
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В управлении Роспотребнадзора по НСО выделен телефон «горячей линии» по вопросам незаконной продажи никотиносодержащей продукции (насвай, снюсы) и о фактах ее реализации.

Экономический лицей:​ «Горячая линия» по вопросам незаконной продажи никотиносодержащей продукции
В управлении Роспотребнадзора по НСО выделен телефон «горячей линии» по вопросам незаконной продажи никотиносодержащей продукции

Уважаемые родители!

В управлении Роспотребнадзора по НСО выделен телефон «горячей линии» по вопросам незаконной продажи никотиносодержащей продукции (насвай, снюсы) и о фактах ее реализации.

Информацию можно сообщить по номеру 8-800-350-5060 – каждый рабочий день в соответствии с режимом работы с 10.00 до 17.00 часов (кроме пятницы), без перерыва, в пятницу – с 10.00 до 16.00 часов.

Так же информацию можно сообщить в единый консультационный центр Роспотребнадзора по номеру телефона 8-800-555-49-43 в круглосуточном режиме, без выходных дней. Звонок бесплатный из любого населенного пункта страны.

Источник: Раздел Бердского Экономического лицея на сайте весь Бердск

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