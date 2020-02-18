Лунный календарь посадки рассады в феврале 2020: Перец, баклажаны

Перец не любит пикировки и пересадки, поэтому семена перца лучше высевать сразу в отдельные горшочки. Лучше всего в торфяные – из них не надо извлекать рассаду, она разлагаются в почве. А значит, корни не будут травмированы.

В южных регионах, где тепло уже в начале мая, высевать семена перца на рассаду можно в начале февраля

О сроках посева семян перца на рассаду дачники часто спорят. В одной литературе их советуют высевают с 15 февраля по 10 марта 2020 года. В других изданиях указывают, что рассаду перца в открытый грунт высаживают в возрасте 60 дней. И делают это в конце мая. То есть, по этой логике получается, что семена перца на рассаду надо высевать в конце марта? На самом деле правы и те и другие.

Дело в том, что семена перца всходят порой очень долго – от 2-х недель до месяца. И посеять их на рассаду их в конце марта, то всходы могут появиться только в конце апреля. И тогда он созреть не успеет. Поэтому оптимальные сроки посева семян перца на рассаду именно с середины февраля до конца первой декады марта.

В южных регионах, где тепло уже в начале мая, высевать семена перца на рассаду можно в начале февраля.

В чем выращивать рассаду

Перец не любит пикировки и пересадки, поэтому семена перца лучше высевать сразу в отдельные горшочки. Лучше всего в торфяные – из них не надо извлекать рассаду, она разлагаются в почве. А значит, корни не будут травмированы. Корневая система у перца небольшая, поэтому достаточно будет горшка диаметром 10 см.

Как подготовить семена к посеву

Семена перца, срок хранения которых не превышает 3 — 4 лет можно сеять сухими или замочить на сутки в воде. Более старые семена перца перед посевом на рассаду надо простимулировать: замочить на сутки в смеси раствора гетерауксина и стимулятора роста («Бутон», «Циркон» или «Завязь» – один их них на выбор). После такой обработки семена перцев прорастут гораздо быстрее и всхожесть их повысится до 90% (без стимуляторов всходит обычно 60 — 70% семян). Затем семена перца надо прорастить – завернуть во влажную тряпочку, положить внутрь полиэтиленового пакета, надуть его, завязать и положить на разделочную дочку. А доску – на батарею. Как только у семян перца наклюнутся, их высевают на рассаду, во влажную почву. Семена перца на рассаду высевают на глубину 0,5 см.

Советы по уходу за рассадой перцев