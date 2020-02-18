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313 нарушителей поймали сотрудники ГИБДД на трассе под Бердском

08:30 18.02.2020 Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области
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С начала года на трассах региона погибли 14 человек, 73 пострадали.

313 нарушителей поймали сотрудники ГИБДД на трассе под Бердском
Нарушителей оштрафовали

В целях стабилизации дорожно-транспортной обстановки, профилактики аварийности на автодорогах региона в период с 14 по 17 февраля сотрудники Госавтоинспекции Новосибирской области провели целенаправленные рейды «Трасса», в ходе которых выявлено более трехсот нарушений правил дорожного движения.

С привлечением дополнительных автопатрулей усиленный контроль за водительской дисциплиной провели 16 экипажей полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области на автодорогах Р-255 «Сибирь», Р-256 «Чуйский тракт» и К-19Р «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий».

За время проведения мероприятий было выявлено 313 нарушений правил дорожного движения водительским составом, из них:

по статье 12.9 КоАП РФ (нарушение скоростного режима) – 186 фактов,

по части 4, 5 статьи 12.15 КоАП РФ (выезд на полосу встречного движения) – 26,

по статье 11.23 КоАП РФ (нарушение правил тахографического контроля) — 17, нарушений правил дорожного движения водителями пассажирского транспорта – 93,

по статье 12.8 и 12.26 КоАП РФ – 7,

помещено транспортных средств на специальные охраняемые стоянки – 21.

Справочно: В районах области на федеральных и территориальных дорогах за январь текущего года произошло 55 ДТП, в которых 14 человек погибли и 73 человека получили травмы различной степени тяжести.

Источник: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области

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