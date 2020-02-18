18.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Заразу передаете: запретил пожимать себе руку почти всем Жириновский

08:45 18.02.2020 Фото: zen.yandex.com
3 0

13 февраля лидер ЛДПР вышел на трибуну Думы в белых перчатках.

Заразу передаете: запретил пожимать себе руку почти всем Жириновский
17 февраля, Жириновский в своем телеграм-канале призвал ограничить физические контакты между людьми.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в целях профилактики заражения инфекциями готов пожимать руку только президенту страны, премьер-министру и спикеру Госдумы.

«Президент подаст мне руку, я пожму, премьер-министр, председатель Госдумы, все, остальные не надо подавать руку, я не буду жать, вы что? Заразу мне передаете», — сказал Жириновский на слушаниях в Госдуме в понедельник.

Так он отреагировал на подавшего ему руку замминистра здравоохранения Сергея Краевого.

«Сергей Александрович опоздал немного на наши слушания и подал мне руку. Я сам не подаю. Ждите, когда старший по возрасту и положению, подаст. Понимаете, что это устаревшие привычки? Должны учить миллионы людей прекратить обниматься, целоваться, подавать руку», — сказал Жириновский.

13 февраля лидер ЛДПР вышел на трибуну Думы в белых перчатках. Он также призвал всех начать ходить в перчатках и не протягивать руку в знак приветствия. В конце выступления Жириновский снял перчатки и протер ими трибуну.

Кроме того, в понедельник, 17 февраля, Жириновский в своем телеграм-канале призвал ограничить физические контакты между людьми. В частности, он предложил разрешать сотрудникам пропускать 1-2 рабочих дня без больничного при появлении признаков заболевания. «Ведь гораздо хуже, если он придет и заразит еще десятерых», — подчеркнул парламентарий.

Источник: Интерфакс

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что с Жириновским?

Поросёнок Пётр, 18 февраля 2020 09:41
Что с Жириновским? Что и всегда, политическая клоунада в политическом цирке, я бы ему руку так же не пожал, ибо ещё не известно, где она у него была до этого
аноним, 18 февраля 2020 10:07
До революции высшие сословия носили перчатки
Аноним, 18 февраля 2020 10:14
После того, как Жириновский набрал свои 6% на выборах, он обиделся на страну и не подаст никому руки.
Так ведь 94% людей ему ее никогда не протянут)))

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Опровержение
10:19 18-02-2020
Опровержение
Инфаркт убил 29-летнего фигуриста Николая Бондаря из Украины
10:15 18-02-2020
Инфаркт убил 29-летнего фигуриста Николая Бондаря из Украины
Менял внешность: осудили за жестокое изнасилование спустя 15 лет жителя Кургана
10:11 18-02-2020
Менял внешность: осудили за жестокое изнасилование спустя 15 лет жителя Кургана
БердскГУФСИН опроверг размещение «тюрьмы» и исправцентра на базе спецназа ГРУ в Бердске
10:02 18-02-2020
ГУФСИН опроверг размещение «тюрьмы» и исправцентра на базе спецназа ГРУ в Бердске
Ни одного: не нашли комплексы "Бук" в районе крушения MH17 в Нидерландах
10:00 18-02-2020
Ни одного: не нашли комплексы
Клиника "Веритас" предлагает новую услугу Холтер-АД и Холтер-ЭКГ
09:53 18-02-2020
Клиника
Спустил с лестницы шестиклассника с ДЦП до перелома хулиган в школе Новосибирска
09:52 18-02-2020
Спустил с лестницы шестиклассника с ДЦП до перелома хулиган в школе Новосибирска
Пять детей сгорели в пожаре из-за взрыва баллона с газом в Омской области
09:45 18-02-2020
Пять детей сгорели в пожаре из-за взрыва баллона с газом в Омской области
«Умные» грядки: как правильно спланировать посадки на огороде
09:37 18-02-2020
«Умные» грядки: как правильно спланировать посадки на огороде
Стройные ножки: основные хитрости похудения в проблемной зоне
09:37 18-02-2020
Стройные ножки: основные хитрости похудения в проблемной зоне