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Индексировать пенсии работающим пенсионерам предложили в Госдуме

09:30 18.02.2020 Фото: 123.ru
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Заморозка индексации в 2015 году, отмечает Василий Иконников, была вызвана высоким уровнем дефицита федерального бюджета.

Индексировать пенсии работающим пенсионерам предложили в Госдуме
Законопроект пока только внесли в Госдуму
Сюжет: Пенсионная реформа
Индексировать пенсии работающим пенсионерам предложили в Госдуме

Индексировать пенсии работающим пенсионерам предложили в ГосдумеПенсию не получат без карты «Мир» российские пенсионеры. Изменений ждут с 1 июля 2020 годаЕщё 102 новостей

Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам. Текст документа в понедельник размещен в электронной базе данных нижней палаты.

«Законопроект направлен на восстановление с 2020 года механизма индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, действовавшего до 2016 года», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По словам автора инициативы, ее актуальность обусловлена внесением президентом поправок в Конституцию РФ, предусматривающих регулярную индексацию размера пенсий.

Заморозка индексации в 2015 году, отмечает парламентарий, была вызвана высоким уровнем дефицита федерального бюджета. «В настоящее время предпосылки для сохранения действия данной нормы отсутствуют», — уверен он.

Исходя из финансово-экономического обоснования, реализация документа увеличит расходы Пенсионного фонда РФ в 2020 году на 368,5 млрд рублей, в 2021 году — на 426,4 млрд, в 2022 году — на 524,6 млрд. «Фактический объем расходов в связи с принятием федерального закона может оказаться ниже вышеуказанного за счет роста поступления страховых взносов от работающих пенсионеров», — считает Иконников.

Правительство дало отрицательное заключение на инициативу сенатора. Как отмечает кабмин, документ представлен без учета требований статьи 83 Бюджетного кодекса РФ, согласно которой законопроект должен определять источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств.

Источник: ТАСС

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От редакции

Ждете пенсию?

женщина, 18 февраля 2020 10:02
Кабмину и без индексации пенсии работающим хорошо!!!
вадим, 18 февраля 2020 10:07
Как раз та ситуация, когда в нашей стране по законам все для народа, а фактически все против простого народа. И так было ясно, что внесение дополнений в Конституцию это только фейк нашего правителя. Звучит все красиво, а на деле пустота. Неужели люди не понимают, для чего все это делается. Да пусть там хоть супеиндексация будет забита в Конституции, никто ничего не получит. Все это было ясно еще в декабре 2019 года, когда военных пенсионеров прокатили с ежегодным повышением пенсии в 2 несчастных процента. Чего только в Конституции для человека у нас не забито, многое просто не работает. Но почему-то думается, что будет работать структура Госсовета, для сенаторов и депутатов найдут отмазки с гражданством, для невыплат индексации пенсии придумают подзаконные акты, а над всеми нами и этими будет нависать по-прежнему тень Путина и связанной с ним классически выстроенной системы капиталистически-государственно-олигархической формы правления в пользу отдельной малочисленной прослойки населения. Остается определится с днем голосования, загнать людей любой ценой на участки и показать всему миру, как у нас принимаются решения всеми россиянами. Пусть типа там на Западе уткнуться, вот у нас настоящее волеизъявление народа. Самих себя не надоело обманывать....
Аноним, 18 февраля 2020 10:09
ЕР заблокировала этот проект.
То же самое они сделали в отношении пособий по инвалидности.

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