Пять детей сгорели в пожаре из-за взрыва баллона с газом в Омской области

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора депутату совета Тарского муниципального района Омской области, индивидуальному предпринимателю Владимиру Скиллеру и его работнику Евгению Сердюкову. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Следствием и судом установлено, что в селе Седельниково Омской области Скиллер, имеющий техническое образование, неоднократно проходивший аттестацию в Сибирском управлении Ростехнадзора, достоверно зная о том, что его деятельность как индивидуального предпринимателя по заправке и продаже опасных объектов — газовых баллонов должна осуществляться в строгом соответствии с требованиями промышленной безопасности, самовольно смонтировал и подключил к газопроводу на территории газоналивочного пункта установку для наполнения бытовых 27-литровых и 50-литровых газовых баллонов и транспортных средств сжиженным углеводородным газом. Для работы он привлек операторов, не имевших соответствующей аттестации и допуска к работе по наполнению газовых баллонов.
22 января 2018 года утром оператор Сердюков, выполняя незаконные указания Скиллера, проигнорировал слишком низкую температуру воздуха и наполнил, явно превышая предельно допустимую норму, бытовым газом объемом в 11 литров (вместо 8 литров) 12-литровый газовый баллон местному жителю, при этом не проверив техническое состояние баллона и наличие в нем остатков газа.
После этого глава семьи, в которой воспитывалось 7 приемных детей, занес заправленный газовый баллон, намереваясь его использовать в бытовых целях, в пристройку к частному жилому дому, поставив недалеко от топки котла, где через два часа при разнице температуры воздуха на улице и в отапливаемом помещении произошло увеличение давления и объема газа внутри емкости баллона с его физическим разрывом и возгоранием газовоздушной смеси, что вызвало обширный пожар. Во время пожара погибли находившиеся в доме приемные дети: сестры в возрасте 6 и 10 лет, их 16-летний брат, а также девочки, 11 и 18 лет. Приемной матери детей причинен тяжкий вред здоровью в виде обширных ожогов, 55-летнему приемному отцу – легкий вред. Двое других детей в доме отсутствовали и не пострадали. Двухэтажный дом был полностью уничтожен огнем.
Согласно заключению взрывотехнической экспертизы, проведенной в ходе следствия, при наполнении газового баллона газом объемом не более 8 литров взрыва бы не произошло.
Приговором суда Скиллер осужден к 3,5 годам лишения свободы условно, Сердюков осужден к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, он взят под стражу в зале суда.
Источник: Следственный комитет РФ