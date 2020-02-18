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Пять детей сгорели в пожаре из-за взрыва баллона с газом в Омской области

09:45 18.02.2020 Фото: Следственный комитет РФ
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Мужчина, который продал семье баллон с опасным газом, отделался условным сроком.

Пять детей сгорели в пожаре из за взрыва баллона с газом в Омской области
В пожаре погибла почти вся семья

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора депутату совета Тарского муниципального района Омской области, индивидуальному предпринимателю Владимиру Скиллеру и его работнику Евгению Сердюкову. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Следствием и судом установлено, что в селе Седельниково Омской области Скиллер, имеющий техническое образование, неоднократно проходивший аттестацию в Сибирском управлении Ростехнадзора, достоверно зная о том, что его деятельность как индивидуального предпринимателя по заправке и продаже опасных объектов — газовых баллонов должна осуществляться в строгом соответствии с требованиями промышленной безопасности, самовольно смонтировал и подключил к газопроводу на территории газоналивочного пункта установку для наполнения бытовых 27-литровых и 50-литровых газовых баллонов и транспортных средств сжиженным углеводородным газом. Для работы он привлек операторов, не имевших соответствующей аттестации и допуска к работе по наполнению газовых баллонов.

22 января 2018 года утром оператор Сердюков, выполняя незаконные указания Скиллера, проигнорировал слишком низкую температуру воздуха и наполнил, явно превышая предельно допустимую норму, бытовым газом объемом в 11 литров (вместо 8 литров) 12-литровый газовый баллон местному жителю, при этом не проверив техническое состояние баллона и наличие в нем остатков газа.

После этого глава семьи, в которой воспитывалось 7 приемных детей, занес заправленный газовый баллон, намереваясь его использовать в бытовых целях, в пристройку к частному жилому дому, поставив недалеко от топки котла, где через два часа при разнице температуры воздуха на улице и в отапливаемом помещении произошло увеличение давления и объема газа внутри емкости баллона с его физическим разрывом и возгоранием газовоздушной смеси, что вызвало обширный пожар. Во время пожара погибли находившиеся в доме приемные дети: сестры в возрасте 6 и 10 лет, их 16-летний брат, а также девочки, 11 и 18 лет. Приемной матери детей причинен тяжкий вред здоровью в виде обширных ожогов, 55-летнему приемному отцу – легкий вред. Двое других детей в доме отсутствовали и не пострадали. Двухэтажный дом был полностью уничтожен огнем.

Согласно заключению взрывотехнической экспертизы, проведенной в ходе следствия, при наполнении газового баллона газом объемом не более 8 литров взрыва бы не произошло.

Приговором суда Скиллер осужден к 3,5 годам лишения свободы условно, Сердюков осужден к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, он взят под стражу в зале суда.

Источник: Следственный комитет РФ

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