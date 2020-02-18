В рубрику «Сообщи свои новости» написал Виктор:
Здраствуйте, помогите найти. Вчера 17.02.20 в 16.30 были утеряны в районе улиц Первомайская и Комсомольская два колеса Субару и Лексус. Вознаграждение гарантированно. 8 913 718 19 40 Виктор
Помогите найти два колеса «Субару» и «Лексус» за вознаграждение!
Колеса потерялись на перекрестке улиц Первомайская и Комсомольская.
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Виктор:
Спасибо за ваш голос
От редакции
Найдутся колеса?
Ксения, 18 февраля 2020 09:39
Может кто видел или попало на видеорегистратор, примерное время 16.15-16.30.
Опровержение
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