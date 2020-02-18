ГУФСИН опроверг размещение «тюрьмы» и исправцентра на базе спецназа ГРУ в Бердске

Это подтвердили власти города и в ГУФСИН

Опровергли размещение «тюрьмы» и исправительного центра для заключенных на базе спецназа ГРУ в Бердске в ГУФСИН, заявление распространила пресс-служба ведомства.

«И в собственности на сегодняшний день никаких зданий, сооружений, переданных от министерства обороны Российской федерации у нас нет. И вопрос о передаче каких-либо зданий на территории Бердска тоже не рассматривается», – сообщила начальник пресс-службы ГУФСИН России по Новосибирской области Юлия Перемитина новосибирским СМИ.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», общественники и жители Бердска протестуют против открытия колонии или исправительного центра на месте базы военного гарнизона, где до 2009 года дислоцировалась Бердская бригада спецназа. Горожане начали собирать подписи под петицией, размещенной на сайте change.org с 15 февраля.

Против колонии и исправительного центра выступают и депутаты. Они решили обратиться за помощью к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. По оценке народного избранника, из-за колонии или исправительного центра в Бердске в два раза увеличится преступность. Депутата беспокоит и то, что детям военного городка придется жить по-соседству с заключенными. Именно поэтому совет депутатов подготовил письма на всех директоров школ и заведующих детских садов:

— Это новость сколыхнула город. Не должен на карте России появится город «Бердск-тюрьма». Город, который имел три градообразующий предприятия, бригаду Спецназа, вертолетный полк. Когда наши военнослужащие прилетали в Чечню, сразу информация разлеталась по всем боевикам: «Осторожно, прилетели сибирские волки», — резюмирует Андрей Некрасов.

Власти Бердска выступают категорически против такой замены. Более того, глава города Евгений Шестернин заявил «Курьер. Среда. Бердск» 14 февраля, что переговоры с ФСИН на тему передачи объектов от Минобороны еще не было.

Для горожан стало шоком известие о том, что на месте военного городка появится «тюрьма». Соответствующим образом прокомментировали новость пользователи «курьеровского» сайта:

Если там зэков будут содержать, держу пари — весь Бердск восстанет.

— Это какой идиот это придумал? Фамилию в студию! У меня две маленьких дочери, и я не собираюсь жить в городе, где будет колония! Что, нужно искать город для переезда? Или это слухи?

— «Сибирский Артек», «город-курорт», ….выселки и каторга?

— Ну вот вам и филиал Чкаловского завода, школа планеристов, кадетский корпус и всякие другие завлекухи. А по сути получим «Зона Лайт». О каком развитии можно говорить…

— Ну вот, теперь заживем по новому распорядку, по внутреннему распорядку. А тому, кто говорит, что будут только плюсы, съездите в нас. Пункты, которые стоят рядом с такими поселениями и спросите тамошних жителей. Люди готовы вешаться от такой «радости» под боком.

— Что-то делать нужно и срочно. Промолчим — пожалеем.

— Но есть и плюсы. Как только здесь появится колония, цены на квартиры и дома упадут в разы. Кто захочет селиться рядом с колонией?

— Никаких зэков. Снести. Сад и школу построить.

Военные не вернутся?

По информации «Курьер. Среда. Бердск», одна из казарм десантников передана архивной службе налоговой инспекции. Там налоговики провели капитальный ремонт. Остальные здания пока пустуют. Есть данные, что все-таки часть оставшихся объектов передадут города, остальные — в различные ведомства. Компания PepsiCo интересовалась недвижимым имуществом военного городка, хотела столовую взять в аренду. Но военных там больше не будет.

Хотя Андрей Некрасов не исключает того, что Минобороны вернет Сибирский военный округ (СибВО ликвидирован, входит в Центральный военный округ) со штабом в Новосибирске. И тогда бердский военный городок снова может стать востребованным по назначению.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 67-ю бригаду спецназа ГРУ, дислоцированную в Бердске, расформировали в 2009 году. Через несколько лет туда вошла 24-я бригада — на время ремонта казарм в Новосибирском военном городке. Военнослужащие вновь приехали в бердский военный городок летом 2014-го. Пришлось наводить порядок, поскольку многое было разрушено и разворовано, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Тогда по Бердску поползли слухи, что военные возвращаются навсегда.

Руководитель пресс-службы ЦВО Ярослав Рощупкин тогда пояснял, что о возрождении прославленной бердской бригады речь, разумеется не идет, но территорию, которую она занимала, Минобороны решил использовать по назначению.

— Рассматривается вопрос использования военного городка в целях размещения некоторых подразделений Центрального военного округа. На постоянной основе, — констатировал полковник Рощупкин. Предполагали, что в Бердск приедут новые военные «штаты». В том числе и в вертолетный полк.

Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/02/17/513231-kolonii-i-ispravitelnogo-centra-na-baze-brigady-specnaza-gru-ne-budet-v-berdske