Пособие на ребенка от 1,5 до 3 лет: 11,5 тыс. + 50 рублей получат рожденные с 2018 по 2020 года дети в России, Новосибирске и Бердске

Мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком потеряли право на компенсационную выплату в 50 рублей. Но не все. Дети, рожденные до 2020 года так и будут получать по 50 рублей в месяц.

50 рублей — это большая сумма для семьи

Компенсационная выплата по уходу за ребенком до 3 лет — это пособие для родителей, которые ухаживают за маленькими детьми и не работают. Она не относится ни к социальным пособиям по уходу за ребенком, ни к выплатам, которые зависят от семейного дохода. Размер выплаты — 50 рублей в месяц, работодатель платит ее за свой счет.

Отмена компенсационной выплаты

С 1 января 2020 года эту выплату отменили, но не для всех. Ее смогут и дальше получать мамы или папы детей, родившихся до 1 января 2020 года. Если ребенок родился после 1 января 2020 года, его родители не смогут получить ежемесячные выплаты в размере 50 рублей.

Что нужно делать?

Подайте заявление. Обратиться за выплатой можно в любой момент в течение отпуска по уходу за ребенком. Работающие по трудовому договору относят заявление своему работодателю, военнослужащие — руководителю воинского формирования, а уволенные женщины — в орган социальной защиты по месту жительства.

Приложите документы. Работодателю достаточно заявления. Остальные документы у него обычно уже есть. Но если получать пособие не по месту работы или службы, необходимо подтвердить право на выплату.

В орган социальной защиты дополнительно нужно принести:

свидетельство о рождении ребенка — с датой рождения до 1 января 2020 года;

трудовую книжку и ее копию;

справку из центра занятости о том, что женщина не получает пособие по безработице;

копию приказа о предоставлении ей отпуска по уходу за ребенком.

Получите выплату

50 рублей будут поступать на счет каждый месяц в день выплаты зарплаты или денежного довольствия. Если оформлять выплату в органах социальной защиты, деньги будут приходить до 26 числа каждого месяца.

В северных, труднодоступных и засушливых регионах, где установлены районные коэффициенты к зарплатам, выплата по уходу за ребенком увеличивается на этот коэффициент. Максимальная выплата — 100 рублей в месяц.

Каким пособием заменили компенсационную выплату

С 2020 года изменились условия ежемесячных выплат на первого и второго ребенка. Теперь их можно получать, пока ребенку не исполнится три года. Сумма выплаты составит один региональный прожиточный минимум на ребенка, установленный за второй квартал предыдущего года.

Раньше такое пособие можно было получать до полутора лет, теперь — до трех. Фактически эта выплата заменила компенсационную. На первого или второго ребенка семья, которая нуждается в поддержке, сможет получать около 11 тысяч рублей в месяц, а не 50 рублей.