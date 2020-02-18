18.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Дом

Пособие на ребенка от 1,5 до 3 лет: 11,5 тыс. + 50 рублей получат рожденные с 2018 по 2020 года дети в России, Новосибирске и Бердске

20:20 18.02.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
2 3

Мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком потеряли право на компенсационную выплату в 50 рублей. Но не все. Дети, рожденные до 2020 года так и будут получать по 50 рублей в месяц.

Пособие на ребенка от 1,5 до 3 лет: 11,5 тыс. + 50 рублей получат рожденные с 2018 по 2020 года дети в России, Новосибирске и Бердске
50 рублей — это большая сумма для семьи
Сюжет: Все детские пособия и маткапитал
Пособие на ребенка от 1,5 до 3 лет: 11,5 тыс. + 50 рублей получат рожденные с 2018 по 2020 года дети в России, Новосибирске и Бердске

Материнский капитал: Как выдадут 466 617 рублей на стройку дома в России, Новосибирске и Бердске в 2020 годуДетские пособия: Деньги от Путина для детей с 3 до 7 лет по 11500 рублей без справок через Госуслуги получат жители России, Новосибирска и БердскаЕщё 61 новостей

Компенсационная выплата по уходу за ребенком до 3 лет — это пособие для родителей, которые ухаживают за маленькими детьми и не работают. Она не относится ни к социальным пособиям по уходу за ребенком, ни к выплатам, которые зависят от семейного дохода. Размер выплаты — 50 рублей в месяц, работодатель платит ее за свой счет.

Отмена компенсационной выплаты

С 1 января 2020 года эту выплату отменили, но не для всех. Ее смогут и дальше получать мамы или папы детей, родившихся до 1 января 2020 года. Если ребенок родился после 1 января 2020 года, его родители не смогут получить ежемесячные выплаты в размере 50 рублей.

Что нужно делать?

Подайте заявление. Обратиться за выплатой можно в любой момент в течение отпуска по уходу за ребенком. Работающие по трудовому договору относят заявление своему работодателю, военнослужащие — руководителю воинского формирования, а уволенные женщины — в орган социальной защиты по месту жительства.

Приложите документы. Работодателю достаточно заявления. Остальные документы у него обычно уже есть. Но если получать пособие не по месту работы или службы, необходимо подтвердить право на выплату.

В орган социальной защиты дополнительно нужно принести:
свидетельство о рождении ребенка — с датой рождения до 1 января 2020 года;
трудовую книжку и ее копию;
справку из центра занятости о том, что женщина не получает пособие по безработице;
копию приказа о предоставлении ей отпуска по уходу за ребенком.

Получите выплату

50 рублей будут поступать на счет каждый месяц в день выплаты зарплаты или денежного довольствия. Если оформлять выплату в органах социальной защиты, деньги будут приходить до 26 числа каждого месяца.

В северных, труднодоступных и засушливых регионах, где установлены районные коэффициенты к зарплатам, выплата по уходу за ребенком увеличивается на этот коэффициент. Максимальная выплата — 100 рублей в месяц.

Каким пособием заменили компенсационную выплату

С 2020 года изменились условия ежемесячных выплат на первого и второго ребенка. Теперь их можно получать, пока ребенку не исполнится три года. Сумма выплаты составит один региональный прожиточный минимум на ребенка, установленный за второй квартал предыдущего года.

Раньше такое пособие можно было получать до полутора лет, теперь — до трех. Фактически эта выплата заменила компенсационную. На первого или второго ребенка семья, которая нуждается в поддержке, сможет получать около 11 тысяч рублей в месяц, а не 50 рублей.

Мнение читателей
0
2
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

50 рублей - огромные деньги на содержание ребенка?

Аноним, 18 февраля 2020 21:57
Даже писать заявление не пойду, позориться только.
Анастасия, 18 февраля 2020 22:00
Мы не будем получать, так как третий ребенок. И 50 руб тоже не надо.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

"Мне нужна великая Россия": анонсирован трейлер интервью с Путиным
22:00 18-02-2020
Запретило показывать фильмы с участием Зеленского Госкино Украины
21:45 18-02-2020
Запретило показывать фильмы с участием Зеленского Госкино Украины
БердскЗвонок "Сын попал в ДТП": отдала 30 тысяч рублей незнакомцу жительница Бердска 3
21:35 18-02-2020
Звонок
Колумбайн: Готовили теракты в школах последователи керченского стрелка в Крыму
21:30 18-02-2020
Колумбайн: Готовили теракты в школах последователи керченского стрелка в Крыму
БердскМатеринский капитал: Как выдадут 466 617 рублей на стройку дома в России, Новосибирске и Бердске в 2020 году
21:27 18-02-2020
Материнский капитал: Как выдадут 466 617 рублей на стройку дома в России, Новосибирске и Бердске в 2020 году
Сломала позвоночник при маневре автобуса его пожилая пассажирка в Омске
21:17 18-02-2020
Сломала позвоночник при маневре автобуса его пожилая пассажирка в Омске
Лунный календарь удачных дней на 2020 год от финалистки "Битвы экстрасенсов" Ярославы Федоровой
21:15 18-02-2020
Лунный календарь удачных дней на 2020 год от финалистки
БердскСдать кровь на ВИЧ и получить консультацию дерматолога в тест-мобиле предлагают жителям Бердска 4
21:05 18-02-2020
Сдать кровь на ВИЧ и получить консультацию дерматолога в тест-мобиле предлагают жителям Бердска
Изменение климата: $10 млрд на борьбу с "главной угрозой Земли" выделил Джефф Безос 13
21:03 18-02-2020
Изменение климата: $10 млрд на борьбу с
Заразился коронавирусом второй россиянин на борту лайнера Diamond Princess
21:00 18-02-2020
Заразился коронавирусом второй россиянин на борту лайнера Diamond Princess