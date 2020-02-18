Изменение климата: $10 млрд на борьбу с «главной угрозой Земли» выделил Джефф Безос

Основатель Amazon Джефф Безос объявил о решении выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата. Об этом он написал в Instagram.
По словам миллиардера, изменение климата является «самой большой угрозой для нашей планеты». Как отметил Безос, он намерен работать с другими людьми и организациями, чтобы найти новые методы борьбы с разрушительным воздействием изменения климата на Землю.
Глава Amazon рассказал, что вышеупомянутые средства будут направлены в созданный им «Фонд Земли Безоса». Как отметил предприниматель, деньги из фонда будут выделяться ученым, активистам и неправительственным организациям, работающим над этой проблемой. «Я начну выдавать гранты этим летом», — написал он.
Кроме того, Безос призвал к совместной работе крупные и небольшие компании, правительства различных стран, международны организации и простых людей. «Земля — это то, что нас всех объединяет — давайте защищать ее вместе», — заключил миллиардер.
Согласно рейтингу Forbes, который отслеживает изменение состояний богатейших людей планеты в режиме реального времени, Джефф Безос является самым богатым человеком на земле с показателем $129,9 млрд. Выделенные им $10 млрд на борьбу с изменением климата — порядка 8% от его состояния.
Безос ранее уже делал крупные пожертвования из своего состояния. Так, осенью прошлого года он направил $100 млн на помощь бездомным, а в январе передал $690 тыс. на борьбу с лесными пожарами в Австралии.
В мае прошлого года экс-супруга миллиардера Маккензи Безос пожертвовала половину своего состояния на благотворительность. После развода с мужем год назад, она стала владелицей 4% акций Amazon. Согласно тогдашней стоимости акций компании, состояние Маккензи равнялось почти $36 млрд.
Источник: РБК
Чокнутый прохвессор случайно не Гретте Тунберг решил перевести $10 млрд на борьбу?
Конечно, мосты вообще бесполезная вещь, зачем их строить да? В Крыму наши сограждане и это очень хорошо, когда строятся такие социальные объекты, которыми облегчают жизнь людям.
Мне очень весело что ты так рьяно считаешь чужие ЛИЧНЫЕ деньги, и не считаешь НАШИ налоги, разворовываемые и выкидываемые на ветер триллионами...
Я рьяно считаю? где это ты увидел? По-моему Аноним деньги Ротенбергов и Ковальчуков рьяно считает, а я только ответил.
Откуда ты знаешь считаю я налоги или нет?
Из моего комментария можно сделать единственный вывод, что деньги на борьбу с изменением климата - это деньги на ветер. Ты сделал какие угодно выводы, кроме единственно верного.
Какие налоги разворовываются и выкидываеются на ветер миллионами? Есть факты - заявление в полицию, прокуратуру и т.д.
"Каккие тфои докказательстффа!?"))
Не буду я бисер метать перед.... теми кто в танке....
Пусть тебе бакланы продолбившие крышу, да Рогозин, строитель Восточного, да Роттенберги в 5 раз увеличившие за время строительства смету крыммоста, да еще тысячи других сами расскажут. Но ты посмотришь соловьева с киселевым, и помет убедит тебя снова что "нетт докказательстф"...
Спорить с ангажированным лахтинским сотрудником нет смысла-все равно что включить ТВ на федканале и пытаться телефизору что-то доказывать.
Ну ясно - переход на личности означает лишь то, что ты слился)
А вот в Якутске ваших сограждан нет. Совсем нет. И никогда не было. Там как в позднесоветские годы Ленский мост запланировали, так с тех пор и обещают. Последнее обещание построить дал Путин. На 2024 год. Как раз когда он должен уйти и не вернуться.
Так вот новым вашим гражданам 220 миллиардов шурнуть не жалко. А вот старым гражданам от 60 до 100 миллиардов - "Денег нет, вы там держитесь".
А может они вам не граждане просто? Не бывшие украинцы же! Да и у Путина в Якутске виллы нет ни одной...
Раз мост запланирован, то значит построят, не волнуйся. Строительство моста через Лену в Якутии вошло в проект нацпрограммы по развитию Дальнего Востока. Ты так говоришь про Крымский мост, как будто силы всей страны были брошены на его постройку. Захотели-сделали и в срок, также ежегодно мосты строят по все стране. Тебе как надо, чтобы одновременно строили? Это невозможно же, или тебе просто поныть надо?
Победителем конкурса на строительство моста через Лену в районе Якутска стал консорциум во главе с ООО «Транспортные концессии (Саха)». Однако подписание концессионного соглашения с победителем конкурса не состоялось в связи с незапланированным строительством Крымского моста. Правительству РФ было поручено рассмотреть возможность реализации проекта на период после 2020 года с учётом финансовых ресурсов у государства и частных инвесторов." (с)
В итоге ещё на 10 лет отложили. Итого уже минимум 30 лет "хотят - строят в срок". Коммунисты под конец обещали что следующие поколения будут жить при коммунизме. А вы обещаете что следующие поколения якутчан будут пользоваться этим мостом? Или как-то глупо уже обещать?