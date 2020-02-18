18.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Изменение климата: $10 млрд на борьбу с «главной угрозой Земли» выделил Джефф Безос

21:03 18.02.2020 Фото: kompanion.online
13 0

Безос ранее уже делал крупные пожертвования из своего состояния.

Изменение климата: $10 млрд на борьбу с главной угрозой Земли выделил Джефф Безос
Безос и ранее жертвовал крупные суммы на благотворительность

Основатель Amazon Джефф Безос объявил о решении выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата. Об этом он написал в Instagram.

По словам миллиардера, изменение климата является «самой большой угрозой для нашей планеты». Как отметил Безос, он намерен работать с другими людьми и организациями, чтобы найти новые методы борьбы с разрушительным воздействием изменения климата на Землю.

Глава Amazon рассказал, что вышеупомянутые средства будут направлены в созданный им «Фонд Земли Безоса». Как отметил предприниматель, деньги из фонда будут выделяться ученым, активистам и неправительственным организациям, работающим над этой проблемой. «Я начну выдавать гранты этим летом», — написал он.

Кроме того, Безос призвал к совместной работе крупные и небольшие компании, правительства различных стран, международны организации и простых людей. «Земля — это то, что нас всех объединяет — давайте защищать ее вместе», — заключил миллиардер.

Согласно рейтингу Forbes, который отслеживает изменение состояний богатейших людей планеты в режиме реального времени, Джефф Безос является самым богатым человеком на земле с показателем $129,9 млрд. Выделенные им $10 млрд на борьбу с изменением климата — порядка 8% от его состояния.

Безос ранее уже делал крупные пожертвования из своего состояния. Так, осенью прошлого года он направил $100 млн на помощь бездомным, а в январе передал $690 тыс. на борьбу с лесными пожарами в Австралии.

В мае прошлого года экс-супруга миллиардера Маккензи Безос пожертвовала половину своего состояния на благотворительность. После развода с мужем год назад, она стала владелицей 4% акций Amazon. Согласно тогдашней стоимости акций компании, состояние Маккензи равнялось почти $36 млрд.

Источник: РБК

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Боитесь глобального потепления?

Аноним, 18 февраля 2020 12:22
НВР: Многие боятся, потому что их запугали с помощью СМИ и других миллиардеров, которые на борьбе с "глобальным потеплением" продолжают увеличивать свое состояние.
Чокнутый прохвессор случайно не Гретте Тунберг решил перевести $10 млрд на борьбу?
Аноним, 18 февраля 2020 12:25
А сколько выделили на глобальные проблемы Ротенберги и Ковальчуки?
1, 18 февраля 2020 13:37
Ты так говоришь как будто выкинуть на ветер 10 млрд это хорошо
Аноним, 18 февраля 2020 14:01
То ли дело выкинуть 10 млрд. на постройку никому не нужного моста на полуостров потому что одному многоходовочнику захотелось остаться в истории. Вот это - дело.
1, 18 февраля 2020 14:35
Аноним, 18 февраля 2020 14:01
Конечно, мосты вообще бесполезная вещь, зачем их строить да? В Крыму наши сограждане и это очень хорошо, когда строятся такие социальные объекты, которыми облегчают жизнь людям.
Аноним, 18 февраля 2020 15:45
"Ты так говоришь как будто выкинуть на ветер 10 млрд это хорошо"

Мне очень весело что ты так рьяно считаешь чужие ЛИЧНЫЕ деньги, и не считаешь НАШИ налоги, разворовываемые и выкидываемые на ветер триллионами...
1, 18 февраля 2020 16:13
Аноним, 18 февраля 2020 15:45
Я рьяно считаю? где это ты увидел? По-моему Аноним деньги Ротенбергов и Ковальчуков рьяно считает, а я только ответил.
Откуда ты знаешь считаю я налоги или нет?
Из моего комментария можно сделать единственный вывод, что деньги на борьбу с изменением климата - это деньги на ветер. Ты сделал какие угодно выводы, кроме единственно верного.
Какие налоги разворовываются и выкидываеются на ветер миллионами? Есть факты - заявление в полицию, прокуратуру и т.д.
Аноним, 18 февраля 2020 16:34
"Какие налоги разворовываются и выкидываеются на ветер миллионами? Есть факты - заявление в полицию, прокуратуру и т.д."

"Каккие тфои докказательстффа!?"))

Не буду я бисер метать перед.... теми кто в танке....
Пусть тебе бакланы продолбившие крышу, да Рогозин, строитель Восточного, да Роттенберги в 5 раз увеличившие за время строительства смету крыммоста, да еще тысячи других сами расскажут. Но ты посмотришь соловьева с киселевым, и помет убедит тебя снова что "нетт докказательстф"...
Спорить с ангажированным лахтинским сотрудником нет смысла-все равно что включить ТВ на федканале и пытаться телефизору что-то доказывать.
1, 18 февраля 2020 16:48
Аноним, 18 февраля 2020 16:34
Ну ясно - переход на личности означает лишь то, что ты слился)
Аноним, 18 февраля 2020 15:47
Ага. В Крыму ваши сограждане. С 2014-го года. До этого были "укробандеровцы"

А вот в Якутске ваших сограждан нет. Совсем нет. И никогда не было. Там как в позднесоветские годы Ленский мост запланировали, так с тех пор и обещают. Последнее обещание построить дал Путин. На 2024 год. Как раз когда он должен уйти и не вернуться.

Так вот новым вашим гражданам 220 миллиардов шурнуть не жалко. А вот старым гражданам от 60 до 100 миллиардов - "Денег нет, вы там держитесь".

А может они вам не граждане просто? Не бывшие украинцы же! Да и у Путина в Якутске виллы нет ни одной...
1, 18 февраля 2020 16:28
Когда это в Крыму были укробандеровцы, что за чушь?
Раз мост запланирован, то значит построят, не волнуйся. Строительство моста через Лену в Якутии вошло в проект нацпрограммы по развитию Дальнего Востока. Ты так говоришь про Крымский мост, как будто силы всей страны были брошены на его постройку. Захотели-сделали и в срок, также ежегодно мосты строят по все стране. Тебе как надо, чтобы одновременно строили? Это невозможно же, или тебе просто поныть надо?
Аноним, 18 февраля 2020 17:33
"В июле 2013 года Федеральное дорожное агентство объявило открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения на строительство и эксплуатацию автодорожного моста через реку Лену в районе Якутска. По расчетам чиновников, цена проекта не превысила бы 40 миллиардов рублей. Конкурсное рассмотрение завершилось в марте 2014 году.

Победителем конкурса на строительство моста через Лену в районе Якутска стал консорциум во главе с ООО «Транспортные концессии (Саха)». Однако подписание концессионного соглашения с победителем конкурса не состоялось в связи с незапланированным строительством Крымского моста. Правительству РФ было поручено рассмотреть возможность реализации проекта на период после 2020 года с учётом финансовых ресурсов у государства и частных инвесторов." (с)

В итоге ещё на 10 лет отложили. Итого уже минимум 30 лет "хотят - строят в срок". Коммунисты под конец обещали что следующие поколения будут жить при коммунизме. А вы обещаете что следующие поколения якутчан будут пользоваться этим мостом? Или как-то глупо уже обещать?
1, 18 февраля 2020 19:53
Ещё раз тебе говорю - нельзя одновременно везде строить мосты. Мосты строятся по всей стране и на дальнем востоке, и в Сибири, и на Урале, везде. В итоге, иногда бывают форс-мажоры. Действительно моств Крым был крайне необходим, и пришлось отложить некоторые проекты, такие как этот. Повторяю ещё раз, мосто построят раз решили. Вообще тебе какое дело что у нас в стране происходит?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

"Мне нужна великая Россия": анонсирован трейлер интервью с Путиным 1
22:00 18-02-2020
Запретило показывать фильмы с участием Зеленского Госкино Украины
21:45 18-02-2020
Запретило показывать фильмы с участием Зеленского Госкино Украины
БердскЗвонок "Сын попал в ДТП": отдала 30 тысяч рублей незнакомцу жительница Бердска 3
21:35 18-02-2020
Звонок
Колумбайн: Готовили теракты в школах последователи керченского стрелка в Крыму
21:30 18-02-2020
Колумбайн: Готовили теракты в школах последователи керченского стрелка в Крыму
БердскМатеринский капитал: Как выдадут 466 617 рублей на стройку дома в России, Новосибирске и Бердске в 2020 году
21:27 18-02-2020
Материнский капитал: Как выдадут 466 617 рублей на стройку дома в России, Новосибирске и Бердске в 2020 году
Сломала позвоночник при маневре автобуса его пожилая пассажирка в Омске
21:17 18-02-2020
Сломала позвоночник при маневре автобуса его пожилая пассажирка в Омске
Лунный календарь удачных дней на 2020 год от финалистки "Битвы экстрасенсов" Ярославы Федоровой
21:15 18-02-2020
Лунный календарь удачных дней на 2020 год от финалистки
БердскСдать кровь на ВИЧ и получить консультацию дерматолога в тест-мобиле предлагают жителям Бердска 6
21:05 18-02-2020
Сдать кровь на ВИЧ и получить консультацию дерматолога в тест-мобиле предлагают жителям Бердска
Изменение климата: $10 млрд на борьбу с "главной угрозой Земли" выделил Джефф Безос 13
21:03 18-02-2020
Изменение климата: $10 млрд на борьбу с
Заразился коронавирусом второй россиянин на борту лайнера Diamond Princess
21:00 18-02-2020
Заразился коронавирусом второй россиянин на борту лайнера Diamond Princess