Дети страдают: вовремя выявлять нарушения в развитии детей и корректировать их просят главврача Дробинскую жители Бердска

Бердчане отмечают, детей с ОВЗ становится все больше. Родителям приходится ездить на обследования в другие города и обращаться в платные клиники. По данным Росстата детей с пороками развития в 2015 году было 172 тысячи, по итогам 2018 года насчитывалось уже 269,3 тысячи.

Нехватка узких специалистов в детских поликлиниках Бердска вызывает возмущение у горожан

Просят вовремя выявлять нарушения в развитии детей и проводить коррекционную работу главного врача Аллу Дробинскую жители Бердска. Горожане прислали обращения в рамках сбора вопросов от «Курьер. Среда. Бердск» о проблемах медицины. Напомним, 50 обращений были направлены в адрес нового в сентябре 2019 года, она попросила отсрочку. Алла Николаевна отметила, что в Бердске накопилось много проблем в медицине, которые нужно оперативно решать в первую очередь. Вопросы были направлены в минздрав Новосибирской области. Ответы получены в январе 2020 года.

— С каждым годом увеличивается число детей с ограниченными возможностями здоровья. Необходима качественная доступная ранняя медицинская диагностика, которая поможет выявить те или иные отклонения в развитии детей до года (до трех) лет. Родители вынуждены ездить со своими детьми в Академгородок, в Новосибирск в платные клиники, обследование проходят тоже платное. Такая своевременная помощь могла бы сократить количество таких детей или коррекционные педагоги начали бы осовременено проводить раннюю коррекционную работу. Нужны массажисты, инструкторы по ЛФК, детские психоневрологи, неврологи, — отмечают бердчане.

Отметим, что по данным Росстата действительно за последние 20 лет детей с врожденными аномалиями (пороками развития) стало почти в два раза больше. Если в 2000 году таких детей в России было 172 тысячи, то в 2015 году их стало уже 270 тысяч, а по итогам 2018 года насчитывалось 269, 3 тысячи.

Ответ на вопросы горожан пришел в официальной форме за подписью министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова. Ответ короткий и формальный:

— Для раннего выявления патологии детям первого года жизни проводится диагностическое обследование в соответствии с приказом министерства здравоохранения РФ «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних».

Напомним, в детских поликлиниках Бердска критический дефицит педиатров и не хватает узких специалистов. Жители называют профанацией медкомиссию для сада из-за отсутствия лора и невролога в детских больницах.