Сдать кровь на ВИЧ и получить консультацию дерматолога в тест-мобиле предлагают жителям Бердска

На площадке взрослой поликлиники №1 (ул. Островского, 53) будет работать 26 февраля в Бердске тест-мобиль. Прием пациентов с 9.00 до 15.00 осуществит мобильная бригада кожвендиспансера. Врачи проведут анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию.
Кроме этого в рамках тестирования проводится скриниг, отметила главврач бердской горбольницы Алла Дробинская. Прием ведет дерматолог. При себе нужно иметь паспорт, чтобы пройти обследование-консультацию специалиста по всевозможным заболеваниям на коже, отметила Дробинская.