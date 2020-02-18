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Сдать кровь на ВИЧ и получить консультацию дерматолога в тест-мобиле предлагают жителям Бердска

12:45 18.02.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Тест-мобиль ждет пациентов 26 февраля с 9.00 до 15.00. Для обследования-консультации у дерматолога нужно взять паспорт.

Сдать кровь на ВИЧ и получить консультацию дерматолога в тест мобиле предлагают жителям Бердска
Тест на ВИЧ в тест-мобиле делают анонимно

На площадке взрослой поликлиники №1 (ул. Островского, 53) будет работать 26 февраля в Бердске тест-мобиль. Прием пациентов с 9.00 до 15.00 осуществит мобильная бригада кожвендиспансера. Врачи проведут анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию.

Кроме этого в рамках тестирования проводится скриниг, отметила главврач бердской горбольницы Алла Дробинская. Прием ведет дерматолог. При себе нужно иметь паспорт, чтобы пройти обследование-консультацию специалиста по всевозможным заболеваниям на коже, отметила Дробинская.

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Аноним, 18 февраля 2020 12:53
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