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Напала на мужчину на остановке «Универмаг» банда из семи подростков в Бердске

12:20 18.02.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Полицейские незамедлительно выехали на место происшествия, но участников конфликта на остановке не обнаружили.

Напала на мужчину на остановке Универмаг банда из семи подростков в Бердске
Когда на место происшествия приехали полицейские, участники драки уже разбежались

Напали на мужчину семеро подростков в минувшее воскресенье, 16 февраля. Инцидент произошел на остановке «Универмаг», сообщили «Курьер. Среда. Бердск» бдительные читатели утром 17 февраля. Однако в Главном управлении МВД по Новосибирской области информацию подтвердили частично:

— Да, информация об избиении мужчины поступала на телефон дежурной части отдела полиции Бердска. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия, но участников конфликта или заявителя на месте не было. Более сообщений в полицию или медицинские учреждения о подобном инциденте не поступало, — сообщила дежурный офицер Главка.

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От редакции

Что происходит с подростками?

Аноним, 18 февраля 2020 12:47
Как всё удачно для полиции, нет заявления, нету дела, а как же профилактика...
Аноним, 18 февраля 2020 14:04
и статистику не попортили!
Аноним, 18 февраля 2020 14:17
полиция- это не милиция . Со слов нашего главного полицейского, его доблестные сотрудники уже вторую неделю ищут свидетелей по хулиганству в детской больнице.Карточки приема есть, врач ена месте, которая в любое время скажет кто был на приеме. А наш начальник полиции со своими сыщиками все ищет. Но,не позор же. А тут найти малолеток, которые не первый раз устраивают нападения на людей. Это вообще за гранью возможного. А так для информации- заработные платы в нашем отделе полиции получают 450 сотрудников!!!!!!!!!!!. Видать надо добавить штат, а по работе надо штат сократить человек до 100, зар. плату перераспределить и платить за результат. Кто не справляется- ВЕЛКОМ на вольные хлеба. Бардак- это дело управляемое!!!!!! Еще как управляемое. Кто думает, что 450 человек в пагонах и с оружием не могут навести порядок в городе тот ИДИОТ. Раздайте оружие и наделите правами, которые прописаны в законах "авторитетных" лиц и весь город будет петь песни которые скажут. Какие бы законы не дали бездельникам толку не будет
Аноним, 18 февраля 2020 12:54
НВР:
Духовные скрепы распирают.....
PATRIOT, 18 февраля 2020 13:24
Некоторые люди поговаривают что по сути , в какой то своей форме, возвращаются 90-е. Слишком много информации и примеров для подражания в которых слишком мало морали и чего то хорошего.
Михаил, 18 февраля 2020 13:27
НВР: Происходит вседозволенность. Правительство, вместе с различными организациями по защите детей внушили им, что можно делать все что захочешь и тебе за это ничего не будет. Попробуй разбить моську такому подростку, если он на тебя кидается, получишь как минимум условно, а можно и вообще сесть.
В моем детстве получить леща за проступки от любого взрослого было в порядке вещей, никто на это не обижался, так как знали, что за дело. А сейчас попробуй такого подростка пальцем тронуть, сразу прибежит истеричная мамаша с полицией.
Аноним, 18 февраля 2020 14:21
помню, как посторонний мужик за полумат меня за ухо и хотел к родителям. Так отпустил, только после того, как сказал, что такие слова больше говорить не буду. Конечно соврал, но словечки употребляли грубо говоря "за огородами" в своем кругу.
Аноним, 18 февраля 2020 13:29
Классика жанра.
Прошу редакцию в начале статьи вывешивать плашку "заявления в полицию не поступало", чтобы я не тратил своё время на чтение сплетен.
Гость, 18 февраля 2020 13:31
приехав быстро на место происшествия всего лишь через сутки полиция не обнаружила разбежавшихся участников избиения мужчины.Нет,ну а чо такого?Пока уговорили кого-нить поехать,пока надели каски-броники,вернулись за забытым в ружейке стволом,по дороге заехали на заправку,быстро перекусили и вот уже срочно прибыли на место происшествия.Так и доложили в главк-пранк это,никого тут не было,народ на остановке,который пришел 5 минут назад,никого не видел.Ну как тут и какое дело заводить на пустом месте?Нету тела-нету дела.Толи еще будет после размещения контингента от ФСИН в казармах спецназа...
Аноним, 18 февраля 2020 13:34
Полиция совсем недавно отчиталась, что всех малолеток-хулиганов переловили, вот те на! Там наверняка есть камеры.
Гость, 18 февраля 2020 14:18
Камеры то есть.Вот тока места для малолеток не предусмотрены.А от видеокамер-дак они щас все поголовно лицо в шарфы прячут.Толи мода такая,толи рефлекс на шифровку от камер нарабатывают.
Аноним, 18 февраля 2020 13:59
Все прекрасно знают,кто входит в так называемую банду.Эти дети не нужны своим родителям,таких только изолировать из общества
Какая разница, 18 февраля 2020 14:13
Может стоит прафилактикой занятся? А уж потом меры серьезные принимать.
Аноним, 18 февраля 2020 14:30
Какая разница, 18 февраля 2020 14:13
скажу так, в свое время в Бердске была группа малолеток, которые каждый день чистили ларьки и все что попадалось у них на пути. Каждый день они доставлялись в "детскую комнату" милиции. Говорить с ними было бесполезно. Их речь состояла исключительно из воровского лексикона измененного детской пустой головой. Даже в ту самую детскую комнату залазили. Так их отправляли, кажется в интернат в Маслянино. Есть детки которых изменить НИЧЕГО не может, вот так с ними до совершеннолетия возятся, а потом в тюрьму. Вот так они и проживают жизнь, как в Джентельменах удачи- украл в тюрьму, украл в тюрьму. Помню фамилии, но это....сейчас не надо.

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