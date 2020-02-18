Напала на мужчину на остановке «Универмаг» банда из семи подростков в Бердске

Полицейские незамедлительно выехали на место происшествия, но участников конфликта на остановке не обнаружили.

Когда на место происшествия приехали полицейские, участники драки уже разбежались

Напали на мужчину семеро подростков в минувшее воскресенье, 16 февраля. Инцидент произошел на остановке «Универмаг», сообщили «Курьер. Среда. Бердск» бдительные читатели утром 17 февраля. Однако в Главном управлении МВД по Новосибирской области информацию подтвердили частично:

— Да, информация об избиении мужчины поступала на телефон дежурной части отдела полиции Бердска. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия, но участников конфликта или заявителя на месте не было. Более сообщений в полицию или медицинские учреждения о подобном инциденте не поступало, — сообщила дежурный офицер Главка.