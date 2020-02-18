Напала на мужчину на остановке «Универмаг» банда из семи подростков в Бердске

Напали на мужчину семеро подростков в минувшее воскресенье, 16 февраля. Инцидент произошел на остановке «Универмаг», сообщили «Курьер. Среда. Бердск» бдительные читатели утром 17 февраля. Однако в Главном управлении МВД по Новосибирской области информацию подтвердили частично:
— Да, информация об избиении мужчины поступала на телефон дежурной части отдела полиции Бердска. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия, но участников конфликта или заявителя на месте не было. Более сообщений в полицию или медицинские учреждения о подобном инциденте не поступало, — сообщила дежурный офицер Главка.
Духовные скрепы распирают.....
В моем детстве получить леща за проступки от любого взрослого было в порядке вещей, никто на это не обижался, так как знали, что за дело. А сейчас попробуй такого подростка пальцем тронуть, сразу прибежит истеричная мамаша с полицией.
Прошу редакцию в начале статьи вывешивать плашку "заявления в полицию не поступало", чтобы я не тратил своё время на чтение сплетен.
скажу так, в свое время в Бердске была группа малолеток, которые каждый день чистили ларьки и все что попадалось у них на пути. Каждый день они доставлялись в "детскую комнату" милиции. Говорить с ними было бесполезно. Их речь состояла исключительно из воровского лексикона измененного детской пустой головой. Даже в ту самую детскую комнату залазили. Так их отправляли, кажется в интернат в Маслянино. Есть детки которых изменить НИЧЕГО не может, вот так с ними до совершеннолетия возятся, а потом в тюрьму. Вот так они и проживают жизнь, как в Джентельменах удачи- украл в тюрьму, украл в тюрьму. Помню фамилии, но это....сейчас не надо.